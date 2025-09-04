Tri namirnice na lošem glasu koje zapravo čuvaju zdravlje srca

Određena hrana desetljećima nosi etiketu štetne za srce – bilo zbog zastarjelih preporuka ili površnih savjeta s društvenih mreža. No, nova istraživanja i mišljenja stručnjaka pokazuju da se iza loše reputacije nekih namirnica kriju i značajne koristi. Dijetetičarka Veronica Rouse te nutricionistica i dijetetičarka Mackenzie Burgess u razgovoru za EatingWell izdvojile su tri primjera.

Punomasni mliječni proizvodi

Mlijeko i jogurt s punim udjelom masti često su na udaru zbog zasićenih masti. Međutim, Rouse napominje da znanstveni pregledi nisu potvrdili veću povezanost s rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Štoviše, zbog kalcija, probiotika i kalija – punomasni mliječni proizvodi mogu pridonijeti regulaciji krvnog tlaka i zdravim razinama kolesterola.

Kava

Iako se kofein nerijetko povezuje s povišenim krvnim tlakom, umjerena konzumacija (oko dvije šalice dnevno) pokazuje drukčiju sliku. Rouse se poziva na veliko istraživanje prema kojem su redoviti konzumenti kave imali manji rizik od srčanih bolesti. Zaštitnu ulogu pripisuju antioksidansima poput polifenola i klorogenske kiseline, koji mogu ublažiti upale i pomoći radu krvnih žila.

Krumpir

Nutricionistica Burgess ističe da se krumpir često neopravdano svrstava u "nezdravu hranu". A zapravo je riječ o namirnici bogatoj vlaknima, složenim ugljikohidratima, vitaminom C i kalijem – ključnim za krvni tlak. Prema Rouse, razliku čini priprema: kuhan ili pečen s korom donosi puno više koristi nego pržen.

Obje stručnjakinje zaključuju da se zdrava prehrana ne svodi na izbjegavanje pojedinih namirnica, nego na ravnotežu. Uz vlakna, omega-3 masne kiseline i redovitu tjelesnu aktivnost, srce dobiva najbolju zaštitu.