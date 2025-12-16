Tri mjeseca se tuširao ledenom vodom. Sada je otkrio što mu se dogodilo

U moru internetskih zdravstvenih trendova, od kojih su mnogi upitni, a neki i potencijalno opasni, izlaganje hladnoj vodi ističe se kao rijetka praksa koja ima stvarnu znanstvenu podlogu. Dok se o dijetama bez ugljikohidrata ili višednevnim postovima na vodi i dalje vode žustre rasprave, koristi hladnih tuševa sve su bolje dokumentirane.

Upravo je to na vlastitoj koži odlučio isprobati youtuber Quinton Heck, koji se puna tri mjeseca svakodnevno tuširao isključivo hladnom vodom, a svoja je iskustva podijelio s pratiteljima.

Što kaže znanost?

Iako se većina ljudi zgrči već na samu pomisao na ledeni mlaz, osobito tijekom hladnijih mjeseci, hladni tuševi donose niz potencijalnih dobrobiti. Riječ je o najjednostavnijem i najdostupnijem obliku krioterapije, koji ne zahtijeva posebnu opremu ni dodatne troškove.

Prema navodima UCLA Healtha, tuširanje hladnom vodom može ojačati otpornost organizma na prehlade, pomoći u ublažavanju simptoma depresije, poboljšati cirkulaciju i potaknuti metabolizam. Također se povezuje sa smanjenjem upalnih procesa u tijelu, ublažavanjem bolova u mišićima te bržim oporavkom nakon fizičkog napora, piše Index.

Tromjesečni izazov: od šoka do navike

Quinton Heck odlučio je izazov shvatiti ozbiljno i tuširati se hladnom vodom čak 108 dana zaredom. Na svom YouTube kanalu priznao je da mu je u početku sama pomisao na takav tuš izazivala nelagodu, no s vremenom se njegov odnos prema hladnoj vodi potpuno promijenio.

"Nakon tri mjeseca jasno je da hladni tuševi imaju stvarne dobrobiti", rekao je. "Kod mene su se pokazali u bržem oporavku mišića, gubitku kilograma te općem smanjenju stresa i boljem raspoloženju. To su moja iskustva – netko drugi možda će primijetiti i drugačije učinke."

Gubitak kilograma i kvalitetniji san

Heck tvrdi da je tijekom izazova izgubio gotovo 4.5 kilograma, i to bez ikakvih promjena u prehrani. Iako hladni tuševi sami po sebi nisu čarobno rješenje za mršavljenje, znanstvena istraživanja pokazuju da izlaganje hladnoći može ubrzati metabolizam jer tijelo troši dodatnu energiju kako bi održalo toplinu.

Ipak, za Quintona je najznačajnija promjena bila ona u psihičkom stanju. Osim boljeg raspoloženja, naveo je i kvalitetniji san te brži oporavak nakon treninga u teretani.

Dobro za tijelo - i za kućni budžet

Osim što pomažu razbuđivanju i nude potencijalne zdravstvene koristi, hladniji i kraći tuševi imaju i jednu vrlo praktičnu prednost. U vremenu visokih cijena vode i energenata, takva navika ne koristi samo tijelu, nego i kućnom budžetu.