Tri mjeseca bez vozačke, 1.320 eura kazne: Evo koliko je "napuhao" Solinjanin (43)

Vozač u Solinu napuhao 2 promila: Zadržan u policiji do otriježnjenja

43-godišnjak upravljao teretnim vozilom u vidno alkoholiziranom stanju, policija ga odmah isključila iz prometa

U Solinu je jučer, 16. ožujka oko 17 sati, policija zaustavila 43-godišnjeg vozača teretnog vozila koji je bio pod utjecajem alkohola.

Kako je izvijestila policija, vozač je zatečen u vidno alkoholiziranom stanju, nakon čega su ga policijski službenici isključili iz prometa i podvrgnuli alkotestiranju.

Utvrđeno je da upravlja vozilom s koncentracijom alkohola od 2,00 g/kg u organizmu.

Zadržan u postaji do jutra

Vozač je potom priveden u policijsku postaju gdje je zadržan do jutarnjih sati, odnosno do otriježnjenja.

S obzirom na to da do sada nije evidentiran za počinjenje ovog prekršaja, izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 1.320 eura.

Uz to, određena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od tri mjeseca.

Policija ponovno apelira na vozače da ne sjedaju za upravljač pod utjecajem alkohola, kako bi se spriječile prometne nesreće i sačuvali životi.