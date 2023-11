TRI DALMATINCA "PALA" S 905 KG KOKAINA Osuđeni su na 20 godina zatvora

Kapetan jedrilice Zoltan Kovač (45), osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od sedam godina i četiri mjeseca, a članovi posade Marko Milošević-Bilušić (30) i Filip Svirčić (27), na po š,5 godina, zatvoreni su na Kanarskim otocima. To je španjolsko otočje uz zapadnu obalu Afrike gdje su bili uhićeni na moru.

Pritvor im je bio određen 11.rujna 2020., na otoku La Palmi, gdje su nastavili služiti kaznu. Sudac Francisco Javier Vieira Morante je uz zatvorsku kaznu, svakome od njih odredio i plaćanje po 37,5 milijuna eura, što je procijenjena vrijednost zaplijenjenog kokaina, pišu 24 sata.

- Ništa nisu platili, i neće, jer nisu vlasnici nikakvih nekretnina i pokretnina u Španjolskoj, od kuda bi se naplatio taj iznos - rekao je njihov odvjetnik u kratkom telefonskom razgovoru. Glasnogovornik suda u Madridu, na kojem su pravomoćno osuđeni, objašnjava da njih trojica mogu otići iz Španjolske u Hrvatsku bez plaćanja te novčane kazne, nakon što odsluže zatvorsku kaznu.

Nemaju mogućnost da prije izađu iz zatvora

- S obzirom da nemaju imovinu u Španjolskoj nema im se što za konfiscirati. No kupe li jednog dana nešto u Španjolskoj, to će im se oduzeti do vrijednosti izrečenog iznosa - kaže glasnogovornik. Sudac je u presudi naveo da Kovač, Milošević-Bilušić i Svirčić moraju do kraja odslužiti zatvorsku kaznu, odnosno da ne mogu biti pušteni ranije. Svirčić i Milošević-Bilušić bi stoga trebali biti slobodni u ožujku 2027., a Kovač u siječnju 2028.

U tamošnjem zatvoru već su proveli tri godine i dva mjeseca pa im je odobren poluotvoreni zatvorski režim, u sklopu kojeg izlaze danju na posao, a noću spavaju u zatvoru. Tako nam je rekao odvjetnik koji ih je zastupao u postupku. Nije rekao kakav posao obavljaju danju.

Trojicu Hrvata koji su plovili na jedrilici Majic španjolska policija zaustavila je 8. rujna 2020. u blizini Kanarskog otočja. U 7.50 sati su policajci zaduženi za suzbijanje droga ušli na jedrilicu i pretražili je. Pronašli su veliku količinu crnih vreća, s prahom bijele boje. Prah je testiran te je potvrđeno da se radi o kokainu. Odvlačenje je potrajalo gotovo čitav dan prema otoku Gran Canariji zbog vremenskih uvjeta, pa je jedrilica dovezena u 20.20 sati na otok La Palmu.

Sud je 10. rujna 2020. odobrio registraciju pristigle jedrilice i zapljenu sadržaja. Nađeno je 49 plastičnih crnih nepromočivih vreća. U njima je bilo 980 paketa procijenjene težine 1078 kilograma. Droga je zatim preciznije izmjerena čime je njena težina iznosila 905,6 kilograma. Riječ je bila o kokainu čistoće od 81,73 posto. Na nezakonitom tržištu mogao je postići cijenu od 37,5 milijuna eura., ako bi se prodavao po kilogramu.

Međunarodna akcija u Dalmaciji

Njih trojica su bili, sumnja USKOK, dio mreže od 18 dilera kojoj je na čelu stajao građevinski poduzetnik Nenad Petrak. Veći dio osumnjičenih uhićen je prošli mjesec no dio ih je je u bijegu. Riječ je o međunarodnoj akciji koja je finalizirana na području Dalmacije, a u kojoj su među ostalima osumnjičeni i bivši direktor nogometnog kluba Uskok iz Klisa Jerko Radić, bivši kickboksač Ante Varnica..

Međusobno su komunicirali posebno nabavljanim kriptiranim telefonima i PIN SKY Ecc kodovima, kao i nadimcima na toj SKY platformi no šifra je probijena, a s istražiteljima su trebale godine da utvrde tko je koristio koji nadimak i koju je poziciju zauzimao u zločinačkom udruženju, pišu 24 sata.

Istražitelji sumnjaju da su Nenad Petrak, Vlado Brkić, osoba kodnih imena „Franko“ i „DD“ i Miroslav Starčević sa za sada nepoznatim osobama u Južnoj Americi dogovorili nabavu, prijevoz i primopredaju kokaina. Potom je Andrija Juranić kao skipera pronašao Zoltana Kovača, a Zoltan Kovač Marka Miloševića-Bilušića i Filipa Svirčića kao mornare i ujedno članove posade jedrilice. Oni su pristali prevesti kokaina s točno određene do točno određene lokacije za cijenu od osam posto od vrijednosti količine droge, sumnja USKOK. Prvi pokušaj, u proljeću 2020., nije im uspio, a kako je do ljeta količina kokaina koju su prevozili povećana na 905 kg trebali su dobiti, proizlazi iz razgovora osumnjičenika, 1,6 milijuna eura.

Tako je 5. rujna 2020. Zoltan Kovač javio supruzi Josipi, koja je također osumnjičena za pripadanje zločinačkoj organizaciji, da će tijekom tjedna dobiti nešto novaca, kao i on po dolasku na kopno, te da se ne brine jer da će moći kupiti i avion, a ne samo avionske karte i da će u petak biti sve gotovo.

No tri dana kasnije su ga uhitili i Kovač i njegova posada godinama robijaju.