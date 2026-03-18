Treslo se tlo u Hrvatskoj: Magnituda potresa iznosila 2.8 prema Richteru

Danas, 18. ožujka 2026. godine, u 14 sati i 22 minute, seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su slab potres s epicentrom 1 km jugoistočno od Njivica na otoku Krku.

Magnituda potresa iznosila je 2,8 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na III–IV stupnja EMS ljestvice.

Prema podacima seizmografa, potres je bio slab i zasad nije zabilježena materijalna šteta.

- Kao da struže kamen u dubini, lagani trzaj i jaka tutnjava -piše korisnik EMSC-a.

- Šmrika, malo je zatreslo ništa posebno - dodaje drugi.

- Dobro je zatreslo nekoliko sekundi. Zvuk potmule grmljavine - piše treći.

- Prolazna tutnjava koja je vrata zatresla - nižu se komentari.