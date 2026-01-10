Tresle se Italija, Malta i Grčka: Dva snažna potresa u razmaku od nekoliko sekundi zatresla Mediteran

Potres magnitude 4,6 pogodio je središnju Grčku u petak, 10. siječnja 2026. u 6:53 sati po lokalnom vremenu, izvijestio je EMSC. Epicentar potresa je oko 67 kilometara južno od Larisae te 15 kilometara sjeverozapadno od Lamijae. Dubina potresa je 5 kilometara.

Zbog male dubine žarišta, potres se snažno osjetio u širem području središnje Grčke, a brojni građani javljali su da ih je probudio iz sna.

“Probudio nas je, kuća se tresla”

Najviše dojava stiglo je upravo iz Lamije, gdje su stanovnici potres opisivali kao kratak, ali vrlo snažan.

„Vrlo jak, probudio me iz dubokog sna, cijela kuća se tresla“, navodi jedan svjedok iz Lamije. Drugi građani opisivali su potres kao „jak“, uz glasan zvuk i naglo podrhtavanje.

U više svjedočanstava spominje se da je potres bio „brz i snažan“, a neki su istaknuli da ih je „naglo probudio“ te da je ljuljanje bilo jasno osjetno u cijelom objektu.

Osjetio se u većem dijelu zemlje

Podrhtavanje tla osjetilo se i u drugim gradovima središnje Grčke. Dojave su stizale iz Karditsae, gdje su građani naveli da je potres bio dovoljno jak da „probudi sve u kući“, zatim iz Volosa, gdje se snažno osjetio u višim katovima zgrada, kao i iz Amfisae, gdje je potres opisan kao slab do umjeren, ali dugotrajniji, s izraženim vertikalnim kretanjem.

Dojave su zabilježene i iz Patrasa, Agrinija i Nafpaktosa, pri čemu su građani opisivali lagano, ali dugotrajno ljuljanje, osobito na višim katovima zgrada.

Za sada nema izvješća o ozlijeđenima niti o materijalnoj šteti, no nadležne službe prate situaciju zbog mogućih naknadnih potresa.

Zanimljivo je da se ovaj potres dogodio gotovo u isto vrijeme kao i snažniji potres magnitude 5,1 u Jonsko more, koji je istoga jutra pogodio područje južne Italije, Sicilije i Malte. Iako se radi o dva odvojena seizmička događaja, njihova vremenska blizina dodatno je privukla pozornost javnosti.