Trenutak kada se rodila ideja Garcije na Poljudu! Bila je to totalna dominacija, Gattuso je bio na koljenima

Istra je u 31. kolu prošlogodišnjeg prvenstva svladala Hajduk rezultatom 0:1, a jedini gol na susretu postigao je Vinko Rozić. Tadašnjeg trenera Puljana je nakon susreta dočekalo pitanje o trenerskoj budućnosti, u stilu vidi li se na klupi Bijelih. Otvoreno je kazao kako ne bi imao ništa protiv iskoraka, ali da Hajduk ima dobrog trenera u liku i djelu Gennara Gattusa. Istra je tada na Poljudu izdominirala Bijele na motoriku i kontranapade preko Rozića i Lisice.

I tu se Garcia svidio Poljudu, pišu Sportske novosti. Tada se rodila ideja o angažmanu Urugvajca. Jer, on je praktički s ta tri boda ostavio Bijele bez titule. Imao je Hajduk još prostora za slavlje, ali mnogi taj poraz vide kao onaj prijelomni. Od početka potrage za trenerom na vrhu su navodno bili Tomić i Carević, a Garcia se spominjao sramežljivo, kao "Navodno su zvali Garciu". On je bio tiha patnja, san. Ideja se rodila nakon što je na Poljudu srušio Hajduk. Eto, prijelazni rok je takav da je Tomić postao novi trener Istre, a na tom je mjestu zamijenio Garciu koji je otišao na Poljud. Njegova nogometna ideja je jasna, kao što je i jasno da će on urediti kadar po svom guštu.

U jače će se kupnje nakon što se ostvari pokoji izlazni transfer, kad malo opuste uzde financija. Neće se rasipno trošiti, već trgovati u sklopu mogućnosti. Garcia svoje mete ima, a Hajduk ga je poželio nakon što ga je ostavio bez titule prošle sezone. Dva mjeseca kasnije, Urugvajac je novi trener Hajduka.