Trener Vatrenog otkrio: "Snimku gola poslalo mi je 18 tisuća Hrvata. Pitao sam ga..."

Njemački Augsburg u novu sezonu krenuo je s bivšim reprezentativcem Sandrom Wagnerom na klupi. U prva dva kola upisali su pobjedu kod Freiburga (1:3) te poraz od Bayerna (2:3), u kojem je posebno zablistao hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić s golom i asistencijom.
Uoči gostovanja kod St. Paulija, Wagner je na pressici posebno nahvalio Jakića, koji je za Vatrene odigrao odličnu utakmicu na desnom beku i protiv Crne Gore se upisao među strijelce.
"Snimku Jakićevog gola poslalo mi je 18 tisuća Hrvata. Nisam ni znao da imam toliko prijatelja iz Hrvatske," našalio se trener Augsburga, a zatim dodao:
"Pitao sam ga hoće li i u klubu igrati desnog beka, a on mi je odmah odgovorio: Ni slučajno! No, važno je da Jakić igra iznad svojih granica i tako se što više približi startnoj postavi reprezentacije."
Nakon dva kola Augsburg se nalazi na 10. mjestu s tri osvojena boda, dok je St. Pauli osmi s bodom više.