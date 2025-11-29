Trener Varaždina: "Imali smo utakmicu pod kontrolom, poklonili smo im pogodak"

Hajduk je na Poljudu remizirao 1:1 protiv Varaždina u susretu 15. kola SuperSport HNL-a. Gosti su poveli pred kraj prvog poluvremena, kada je Tomislav Duvnjak snažnim udarcem s distance pogodio za 0:1. Bijeli su odgovorili odmah na početku nastavka - Michele Šego iskoristio je nepažnju obrane Varaždina i poravnao rezultat.

Nakon izjednačenja domaći su pritisnuli u potrazi za preokretom, a dodatno im je pomoglo isključenje Antonija Boršića u 70. minuti, kada je zbog drugog žutog kartona Varaždin ostao s igračem manje. Unatoč brojčanoj prednosti, Hajduk nije pronašao put do novog gola, a momčad Nikole Šafarića uspjela je izdržati završni pritisak i kući odnijeti vrijedan bod.

Trener Varaždina nakon utakmice nije skrivao pomiješane dojmove.

„Nisam zadovoljan, realno. Imali smo utakmicu pod kontrolom i praktički im poklonili pogodak. Normalno je da je Hajduk nakon toga podigao ritam, ali smo se ponovno posložili“, rekao je Šafarić.

Istaknuo je i kako je njegova momčad pokazala napredak, ali i da pogreške i dalje skupo koštaju.

„Čini mi se da smo ipak nešto naučili. I najiskusnijima se dogode pogreške — Zelenika je odmah u svlačionici priznao da je svjestan što se dogodilo. Do tog trenutka Hajduk je bio potpuno ukroćen. Nedostaje nam mirnoće i boljih odluka u ključnim trenucima, ali dečkima nemam što zamjeriti. Na treninzima i utakmicama daju maksimum i kao trener mogu biti ponosan na njih.“

Varaždin se ovim rezultatom još jednom pokazao tvrdim suparnikom, dok Hajduk ostaje u borbi za vrh, ali s novim bodovnim minusom u domaćoj utakmici.

