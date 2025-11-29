Hajduk – Varaždin 1-1: Hajdukovo buđenje došlo je prekasno za tri boda

Hajduk i Varaždin od 15:30 na Poljudu su igrali susret 15. Kola SuperSport HNL-a. Jadranski derbi iz prethodnoga kola Bijelima će ostati u jako lošem sjećanju, nakon pet riječkih komada u svojoj mreži nadaju se mnogo boljem izdanju pred domaćom publikom. U prvom međusobnom ovosezonskom ogledu s hajdukovcima Varaždin je slavio s 2:0. Treneru Garciji na raspolaganju nisu ozlijeđeni Ivušić i Pukštas.

Prva je akcija pripala Hajduku, Pajaziti se u 3. minuti sjurio po lijevoj strani i ubacio u kazneni prostor, ali Zelenika ja došao do te lopte. U 7. minuti Jovanov je opasno zaprijetio dobrim prodorom po desnoj strani, njegov ubačaj/udarac prošao je tik do suigrača Mamuta. Varaždin u prvih 10-ak minuta nije izgledao nimalo impresionirano, došli su se nadigravati. U 14. minuti gosti opet pokušavaju, Mamićev je udarac blokiran, Marina je na drugoj vratnici prekinuo akciju prekršajem. Vuk je s druge strane oduzeo loptu Hodaku u prodoru. U 20. minuti Rebić je uputio dobru loptu u prostor za Almenu, no on nije dobro reagirao. U 26. minuti Vuk je mogao povući kontru, ali Mlačić je bio dobro postavljen. Škaričić je potom neprecizno pucao prema Hajdukovu golu iz daljine.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Tek je u 30. minuti Hajduk osmislio kakvu-takvu akciju, Šego je pucao glavom nakon ubačaja Hrgovića, ali nedovoljno precizno. Šego je u minutu kasnije zbog reakcije na sučevo dosuđivanje prekršaja dobio žuti karton. Sigur je u 33. minuti bio nadomak šesnaesterca, ali sapleo je sama sebe. Hajdukov je vratar Silić u 34. minuti sjajno reagirao ispred natrčalog Vuka koji se nakon Mamićeva dodavanja sam našao u Hajdukovu kaznenom prostoru. Boršić je potom požutio zbog oštra starta na Almeni. Hajdukov je sljedeći korner završio redom glavometa, ali bez opasnosti po golmana. Zatim je i Jovanov požutio nakon rušenja Krovinovića. Škaričić je potom praktički skinuo jednu loptu sa Šegine glave.

U 41. minuti Bijeli su konkretnije zaprijetili, Hrgović je dobro ubacio s lijeve strane, ali Rebić nije uspio kvalitetno zahvatiti loptu pred golom. Pajaziti je potom skrivio prekršaj na 25 metara, Latković je premekano ubacio, ali Duvnjakov volej iz ogromne daljine u 44. minuti potom je proparao Hajdukovu mrežu za vodstvo Varaždina. Eurogol za šok Bijelih. U jednoj minuti sudačke nadoknade Hajduk je zamalo izjednačio, Rebić je glavom pogodio vratnicu, ali Zelenika je potom uhvatio loptu. To je bila zadnja prilika, na poluvrijeme se otišlo s 0:1.

U nastavak utakmice ušlo se bez izmjena. Bijeli su u 47. minuti tražili indirekt nakon što je Jovanov vratio loptu svom vrataru, sudac se oglušio. U 51. minuti dobar ubačaj Mamuta u peterac, ali Sigur je uspio intervenirati. Bijeli su nakon toga zabili. Šego je u 54. minuti zabio za 1:1, odlično je iskorištena pogreška u varaždinskoj obrani, pohvale Almeni u začetku akcije. Vratar Zelenika nosi velik dio odgovornosti za taj gol.

U 61. minuti Rebića je zamijenio toliko očekivani Livaja. Poljud ga je popratio gromoglasnim ovacijama. Umjesto Mamuta u igri je Tavares. Šarlija je u 68. minuti morao rušiti Duvnjaka i zaradio je žuti karton. U 70. minuti Boršić je zaradio drugi žuti karton i morao napustiti igru. Nespretno je reagirao visoko podignutom nogom i ostavio svoju momčad s igračem manje. Uslijedile su dvije izmjene, kod Varaždina , a kod Hajduka je Melnjak zamijenio Hrgovića.

U 75. minuti Hajduk ozbiljno napada, prvo se ubačaj Sigura pretvorio u udarac, a zatim je Almena ostavio loptu za Karačića koji je dobro ubacio za Livaju, no njegov je udarac išao iznad gola. Vuk je u 78. minuti ciljao Tavaresa koji se sapleo u dimnoj zavjesi u Hajdukovu šesnaestercu. U 79. minuti opet odlična prilika Bijelih, prvo je Livaja fantastično uposlio Almenu, njegov je precizni udarac sjajno obranio Zelenika, a potom je iz daljine pokušao i Pajaziti snažnim udarcem, prošlo je malo pored gola. Potom je napustio igru, a zamijenio ga je Bamba.

U 82. minuti još jedna infarktna situacija pred varaždinskim golom, Karačić je dobro pucao, Zelenika zapriječio put lopti koja je došla do Livaje, gostujući je vratar doslovno čupao loptu ispod grede. I u sljedećoj je akciji Livaja bio nadomak pogotka, ali lopta je u gužvi prošla malo pored gola. Sigurov udarac iz 88. minute nije bio opasnost za gostujući gol. Livaja je potom zaradio žuti karton. Bijeli su nastavili s napadima, prava je šteta što je to buđenje došlo prekasno. Šego je početkom nadoknade dobro rastegnuo vratara Zeleniku svojim kvalitetnim udarcem glavom, no bilo je nedovoljno za gol. Tepšić se potom opasno sjurio jedan na jedan sa Šarlijom nakon pogreške Hajdukove obrane, od svega samo korner za Varaždin koji je poslužio gubljenju vremena. Do kraja utakmice Hajduk je pokušao ofenzivom svih igrača u varaždinskoj polovici, ali bez prilike za gol.

Bijeli su remizirali s Varaždinom na Poljudu, a u subotu na Maksimiru slijedi najveći derbi hrvatskog nogometa između Hajduka i Dinama, rivala koji jedan drugomu pušu za vratom na čelu prvenstvene ljestvice.

HAJDUK: Silić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Sigur, Pajaziti - Almena, Krovinović, Rebić - Šego

Klupa: Lučić, Fesyuk, Gonzalez, Guillamon, Kalik, Livaja, Raci, Melnjak, Bamba, Brajković, Karačić, Durdov

VARAŽDIN: Zelenika, Jovanov, Barać, Škaričić, Boršić, Marina, Mamić, Latković, Duvnjak, Vuk, Mamut

Klupa: J. Silić, Ba, Puclin, Dabro, Antunović, Mladenovski, Tepšić, Begonja, Tavares