TRENER ŠAFARIĆ NAKON REMIJA: Trebalo se dignuti nakon dvije teške utakmice

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17:45 igrali protiv Varaždina utakmicu 24. kola SuperSport HNL-a, a rezultat je ostao neriješen, 1:1. Hajduk je poveo preko Rebića u 23. minuti, no u 41. je Tavares poravnao rezultat.

Utakmicu je prokomentirao trener Varaždina Nikola Šafarić: „Nije bilo lako igrati utakmicu nakon dva poraza gdje smo rezultatski uvjerljivo izgubili. Trebalo se dignuti nakon takvih utakmica, pogotovo kad dolazi ozbiljna ekipa. Oni su dominirali do pogotka, imali smo i neka zaleđa i vidjeli gdje smo mogli igrati. U situaciji 3 na 2 nismo vidjeli neke stvari, Hajduk je kasnije imao igrača više. Čestitam Hajduku na igri.“

Očito Hajduku ne leži ovaj teren?

Svaki pozitivan rezultat je velik i bitan. Svaka ekipa ima u ligi nekoga tko im ne odgovara po stilu igre, možda smo mi ta momčad Hajduku.

Hoće li biti snage za Goricu?

Vidjet ćemo, vraćaju nam se neki igrači, moramo osvježiti momčad.

