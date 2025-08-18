TRENER REPEŠA UOČI NOVE SEZONE: 'Svjesni smo da splitska publika cijeni i voli košarku, ali na nama je da oni dođu u dvoranu i daju podršku'

Danas se u Žutom salonu na Gripama održala prva press-konferencija povodom početka priprema KK Split.

Novu je sezonu najavio trener Žutih, Dino Repeša.

„Prije svega, hvala na dobrodošlici. Što se tiče mene, drago mi je da smo krenuli s pripremama. Imamo uglavnom posložen roster, nedostaje nam još jedan igrač koji može donositi prevagu u natjecanjima u kojima nastupamo. Trenutno imamo skoro sve hrvatske igrače prisutne, nedostaje nam Anticevich koji će se priključiti sutra ekipnim, a sredinom ili koncem tjedna doći će Myers i Stephens, dok bi kroz sljedeći tjedan trebali dovesti još jednog stranca koji nedostaje u našem sastavu. Što se tiče ambicija, to se nije promijenilo unatoč proračunu s kojim raspolažemo. Ciljevi su borba za oba trofeja i osiguravanje što lakšeg opstanka u regionalnoj ligi. Izrazito sam sretan i motiviran što sam ovdje, drago mi je što sam u klubu koji ima najveću ambiciju u domaćem prvenstvu i nadam se da ću ispuniti očekivanja menadžmenta kluba“, rekao je Repeša na uvodu, a potom su uslijedila pitanja novinara.

Kakav je plan pripreme rada?

- Ovaj tjedan postepeno ćemo početi s kompletiranjem igrača, nećemo imati prijateljske utakmice. Drugi će se tjedan organizirati sigurno jedna prijateljska utakmica, nismo sigurni s kim ćemo igrati. Treći nas tjedan očekuje turnir na našem terenu gdje će nastupiti sarajevska Bosna koja je jako dobra ekipa s obzirom na ulaganja koja imaju, tu je, naravno, i Zadar koji je prvak Hrvatske te Široki. To će biti veliki izazov. Nakon toga doći će slovačka ekipa 19. 9., tu ćemo pokušati organizirati utakmicu dan za danom. Ovo je moja treća sezona u Hrvatskoj, neki klubovi nisu susretljivi kada je u pitanju regionalna liga, pa očekujem da ćemo bar dva puta ove sezone igrati dan za danom, pa zato moramo biti pripremljeni na to. Zato planiramo situaciju takvog scenarija. Planiramo još par utakmica. Nije lako zbog udaljenosti, dosta se putuje, ali pokušat ćemo dovesti što bolje ekipe na naš teren. Ako budemo u situaciji, to ćemo isto napraviti da bi bili spremni za oba natjecanja jer raspored nije lagan.

S obzirom na poznavanje hrvatske košarke, što možete reći o odnosu snaga Zadra i Splita i je li Split konkurentan?

- Vjerujem da ćemo sastaviti konkurentnu ekipu Zadru, ali ne bi otpisivao druge ekipe. Ima ambicioznih sredina poput Cibone, Cedevite i Kvarnera, ali ako pričamo o Zadru, imaju kontinuitet struke, Danijel Jusup radi odličan posao, uzeli su neke naše igrače i sigurno je da je to čvrsta ekipa, igra tvrdu košarku. Jako su aktivni na skoku u napadu i baziraju igru na niskom postu. Na to moramo biti spremni ako im želimo parirati. Po takvim karakteristikama slažemo ekipu, da su malo jači i veći, to smo i gledali s obzirom na određena financijska sredstva koja smo imali. To nam je bilo u planu kad smo dovodili igrače.

Dosta je novih igrača. Što možemo očekivati od momčadi i kakvu ćemo igru gledati u sezoni?

- Pokušavam se prilagoditi igračima koje dovedemo. Moj je cilj da dovedemo najbolje što se može u skladu s financijskim sredstvima. Kada se takav igrač dovede, ja implementiram svoje ideje gdje mislim da može biti najbolji. Ako je to tranzicijski igrač lošeg šuta, normalno je da ćemo igrati da se trči u leđa i da ćemo donositi odluke u primarnom kontra-napadu. Stephens je visok 213 cm, sigurno je, primjerice, da on neće biti najbrži visoki igrač lige, ali ima svoje druge kvalitete. Bošnjak je, primjerice, totalna suprotnost, pa je sigurno da nećemo igrati istim stilom. Najbitnije je da smo svjesni tko je na terenu i koje su im glavne vrline i da to taktički implementiramo. To su kvalitetni igrali koji bi trebali ostvariti ciljeve koji su im postavljeni.

Tražite li liderski tip igrača kao što je Shorter na kojemu se gradila igra?

- Treba nam igrač koji je viši i čvršći, mora biti dobar na lopti kao što je Shorter, ali treba nam igrač koji je iste mase kao on, a oko osam centimetara viši. Želimo nekoga tko zna s loptom i može kreirati za suigrače, ne neka trojka koja statično šutira.

Dovedeno je nekoliko mladih igrača. Koliko će oni imati prostora i dobivati mjesta na terenu?

- Spomenuo bih Bošnjakai Perasa uz Kučića, Sikirića i Svobodu. To su igrači koji imaju svijetlu budućnost, vjerujem u njih, nisu ovdje slučajno. Osobno sam uvijek davao šansu mlađim igračima, bilo to u Cedeviti ili u Ciboni, u Češkoj da i ne govorim. Normalno da su mi ovdje ambicije najveće do sada zbog mog aspekta, ali to ne umanjuje činjenicu da mladi igrači moraju dobiti šansu i u prijateljskim i u drugim utakmicama. Sigurno će dobiti priliku i to zaslužuju, zato smo ih doveli. Nismo ih doveli da sjede, za to smo onda trebali dovesti starije i iskusnije igrače. Mladi igrač mora igrati, a ako ne igra, bolje je da ide na posudbu. Sastav je konkurentan, ali ti će dečki biti na treneru, a koliko će igrati, ovisi o njima,

Što je rekao otac Jasmin?

- Svatko ima neki svoj put i karijeru, nismo zajedno već nekih 8-9 godina. Odabrao sam svoj put preko Češke do Cibone i Cedevite pa sada ovdje. On je u Italiji, to mu je omiljena destinacija, drago mi je da se snašao na Siciliji. Ima lijepu situaciju, gazda je kluba ambiciozan, ove godine igraju i Ligu prvaka, želim mu svu sreću, ali ja sam maksimalno fokusiran na svoj posao i želim napraviti što bolji rezultat sa Splitom. Rekao mi je: „Sretno, sine!“

Kakav odaziv publike očekujete u novoj sezoni? Koliko bi Vam to značilo?

- Opće je poznato da su u Hrvatskoj rezultati ti koji odlučuju hoće li biti publike. Na nama je da se pripremimo što bolje, da uđemo jako u sezonu protiv Samobora i Dubrovnika i da kasnije šti spremniji dočekamo Dubai i Partizan. Svjesni smo rasporeda, prerano je pričati o drugim klubovima, nisu se svi kompletirali kao što nismo ni i mi. Svjesni smo da splitska publika u ovom gradu cijeni i voli košarku, na nama je da oni dođu u dvoranu i daju podršku. Uvjeren sam da ako mi budemo pravi, publika će biti naš šesti igrač i sva je odgovornost na nama. Ako pokažemo dobru košarku i požrtvovnost u obrani, a kemija ekipe bude na nivou, uvjeren sam da ćemo uspjeti napuniti Gripe neovisno tko došao, Partizan, Cluj, Dubai ili Samobor i Dubrovnik.