TRENER REPEŠA NAKON POBJEDE: Uvijek idem s mišlju da je čaša polu-puna

Košarkaši Splita i Borca danas su od 20 sati igrali utakmicu 7. kola AdmiralBet ABA lige na Gripama, a slavili su Žuti rezultatom 89:80. Prva je četvrtina pripala domaćinima (31:15), druga gostima (20:21), treća ponovno domaćinima (22:20), a posljednja gostima (16:24).

Nakon susreta, trener Splita Dino Repeša prokomentirao je susret: "Iskoristili smo ovaj tjedan, bolje smo spremili utakmicu. Vidio sam dobru realizaciju nekih ideja koje smo trenirali. Zadovoljan sam skokom jer smo se tu stabilizirali. Ovo je četvrta utakmica u nizu da imamo preko 20 asistencija, točnije 25. Sve u svemu, možemo biti zadovoljni pobjedom. Međutim, nemamo vremena za odmor i slavlje, slijedi nam utakmica sa Zadrom. Imamo jedan regeneracijski trening do utakmice sa Zadrom."

Dojam je da se uvijek na Gripama padne kada se vodi s puno razlike, druge momčadi to gotovo i da stignu?

- Teško možemo i u prvenstvu dobivati s 20 razlike, a kamoli u ovoj ligi, nešto se uvijek pita i protivnika. Bili smo energetski bolji u prvom poluvremenu, ali ja uvijek idem s mišlju da je čaša polu-puna.

Riječ-dvije o Zadru?

- Jedna su od najkvalitetnijih hrvatskih ekipa, trener Jusup dobro ih vodi, ali mi želimo imati pravi pristup. Ubrzati igru, ne griješiti u tranzicijskim situacijama i imati bolji protok lopte. Nadamo se da ćemo uspjeti vratiti ozlijeđenog Radoševića, on bi nam bio jako bitan.

Lijepo je doživjeti pobjedu obje dalmatinske ekipe. Očekujete li publiku?

- Uvjeren sam da će biti puno ljudi u nedjelju, oni su nam veliki vjetar u leđa. I danas ih je bilo dosta.

Je li ovo najbolje poluvrijeme do sada?

- Pa rekao bih da je. Imali smo pad u drugom poluvremenu, ali to ti ne smeta kada vodiš 20 razlike.