Želiš naučiti programirati? Digitalna Dalmacija pokrenula novu edukaciju za mlade programere i buduće tehnološke stručnjake

Zanima te gdje u Splitu naučiti programiranje i napraviti prve ozbiljne korake prema IT karijeri? Želiš steći konkretno znanje, raditi na stvarnim projektima i vidjeti kako izgleda posao programera u modernim tehnološkim tvrtkama? Ako tražiš priliku za praktično iskustvo i ulazak u svijet programiranja uz podršku mentora i rad u timu, ovo bi moglo biti baš za tebe.

Nakon gotovo deset godina rada na edukacijama poput škole programiranja za osnovnoškolce i srednjoškolce (EDIT CodeSchool) te različitim programima za mlade programere, Digitalna Dalmacija pokreće novu desetotjednu praktičnu edukaciju za ulazak u tehnološku industriju (JUNIOR DEV edukaciju) - program namijenjen studentima i mladima koji žele napraviti prve ozbiljnije korake u tehnološkoj industriji. Kroz praktičan rad polaznici će učiti razvijati moderne web-aplikacije, surađivati u timovima i steći iskustvo kakvo danas traže tehnološke tvrtke.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nova edukacija dolazi u trenutku velikih promjena na tehnološkom tržištu. Razvoj umjetne inteligencije i novih AI alata posljednjih je mjeseci znatno promijenio način rada programera, a broj početnih radnih mjesta za juniore trenutačno je manji nego prije nekoliko godina.

Mnoge tvrtke danas, upravo zbog sve dostupnijih AI alata, traže manji broj ljudi s prethodnim iskustvom, zbog čega među mladima raste nesigurnost oko ulaska u tehnološki sektor.

No u Digitalnoj Dalmaciji smatraju kako dugoročno nema razvoja tehnološke industrije bez novih generacija programera.

„Tehnologija se mijenja, ali potreba za ljudima koji razumiju razvoj aplikacija, timski rad i logiku izrade digitalnih proizvoda i dalje ostaje jednako važna”, poručuju iz Digitalne Dalmacije.

Polaznici će razvijati vlastitu web-aplikaciju

Nova JUNIOR DEV edukacija usmjerena je na praktičan rad. Tijekom programa polaznici će korak po korak razvijati vlastitu web-aplikaciju i pritom naučiti kako funkcioniraju moderni digitalni proizvodi - od korisničkog sučelja koje vide korisnici do baze podataka i pozadinskog dijela aplikacije.

Program je namijenjen studentima i mladima koji žele ostvariti ozbiljniji ulazak u svijet programiranja i razvoja softvera.

Cilj edukacije nije samo napisati kod koji radi, nego razumjeti kako se aplikacije planiraju, organiziraju i razvijaju u stvarnim razvojnim timovima.

Po završetku programa polaznici će imati gotov funkcionalni projekt koji mogu koristiti kao dio svojega portfelja prilikom prijava za posao ili nastavka razvoja vlastitih ideja.

Polaznici ostaju dio zajednice i nakon edukacije

Po završetku programa polaznici dobivaju „DD alumni” status koji uključuje pristup coworking prostoru u Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija, sudjelovanje u budućim programima i događanjima te povezivanje s lokalnom tehnološkom zajednicom i partnerima Digitalne Dalmacije.

Najaktivniji polaznici imat će priliku uključiti se i kao asistenti u budućim generacijama edukacije.

Prijave otvorene do 22. svibnja

Program traje deset tjedana, a završava u rujnu predstavljanjem aplikacija i projekata nastalih tijekom edukacije.

Iz Digitalne Dalmacije posebno zahvaljuju dugogodišnjem partneru FESB-u, koji je podržao provedbu programa ustupanjem prostora za održavanje edukacije.

Prijave za program otvorene su do 22. svibnja, dok edukacija službeno počinje 28. svibnja.

Više informacija i prijave dostupni su na digitalnadalmacija.hr/juniordev