SPLIT – BORAC MOZZART 89-80: Pobjeda Žutih na domaćem parketu

Košarkaši Splita i Borca danas su od 20 sati igrali utakmicu 7. kola AdmiralBet ABA lige na Gripama, a slavili su Žuti rezultatom 89:80. Prva je četvrtina pripala domaćinima (31:15), druga gostima (20:21), treća ponovno domaćinima (22:20), a posljednja gostima (16:24).
Najučinkovitiji igrač Splita bio je Kučić 16, 2sk, 1as, a potom Stephens s double-double učinkom 13, 10sk, 4as, 1ukr, 2blk; Perasović 11, 1as, 1ukr, 1blk; Sikirić 10, 2sk, 2as, 1ukr, 1blk; Dragić 10, 2sk, 1as, 1ukr; Myers 8, 4sk, 10as, 2ukr; Jordano 8, 4sk, 2as; Antichevich 5, 3sk; Marinelli 4, 2sk, 4as, 1ukr; Drežnjak 4, 1sk, 1ukr, blk; Jemo i Svoboda.
Split će iduću utakmicu odigrati u nedjelju, 16. studenog protiv Zadra na Gripama u sklopu 8. kola SuperSport Premijer lige.