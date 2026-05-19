Studenti pozvani na edukativni kviz o pravima osoba s invaliditetom u Europskoj uniji

U sklopu projekta financiranog od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom SUMSI iz Zagreba, u suradnji s projektnim partnerom Pravnim fakultetom Sveučilišta u Splitu, organizira edukativno-interaktivni događaj pod nazivom "Kviz o pravima osoba s invaliditetom u Europskoj uniji".

Događaj će se održati u srijedu u 12 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta u Splitu.

Prilika za učenje o ljudskim pravima i europskim vrijednostima

Kroz zanimljiv i interaktivan kviz sudionici će imati priliku upoznati se s temeljnim dokumentima i propisima Europske unije koji se odnose na prava osoba s invaliditetom, ali i proširiti znanje o institucijama i mehanizmima zaštite ljudskih prava. Cilj događaja je razvijati svijest o važnosti socijalne pravde, jednakosti i uključivosti, kao i potaknuti aktivno građanstvo te bolje razumijevanje europskih vrijednosti.

Događaj je prvenstveno namijenjen studenticama i studentima prava, no sudjelovati mogu i svi ostali zainteresirani za područje ljudskih prava, europskih politika i tematiku invaliditeta. Sudjelovanje studentima pruža priliku za stjecanje novih znanja o pravima osoba s invaliditetom, bolje razumijevanje europskog zakonodavstva te povezivanje s kolegama i stručnjacima iz ovog područja.

Kontakt za dodatne informacije

Za više informacija o događaju zainteresirani se mogu obratiti koordinatorici projektne aktivnosti i suradnici na projektu, prof. dr. sc. Mariji Boban, putem e-mail adrese: marija.boban@pravst.hr