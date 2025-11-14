Close Menu

TRENER OCOKOLJIĆ NAKON PORAZA: Mekano smo odigrali prvo poluvrijeme, to je bio ključ ove utakmice

"Čestitke Splitu na pobjedi"
Saša Ocokoljić

Košarkaši Splita i Borca danas su od 20 sati igrali utakmicu 7. kola AdmiralBet ABA lige na Gripama, a slavili su Žuti rezultatom 89:80. Prva je četvrtina pripala domaćinima (31:15), druga gostima (20:21), treća ponovno domaćinima (22:20), a posljednja gostima (16:24).

SPLIT – BORAC MOZZART 89-80: Pobjeda Žutih na domaćem parketu

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon susreta, trener Borca Saša Ocokoljić prokomentirao je susret: "Čestitke Splitu na pobjedi, mi smo jako loše ušli u prvu četvrtinu, nismo napravili ništa u obrani. Split je stekao neko samopouzdanje s obzirom na našu obranu, ali na kraju četvrtine imali su čak dvocifrenu prednost od 16 razlike, kasnije smo se stabilizirali. Mekano smo odigrali prvo poluvrijeme, to je bio ključ ove utakmice. Prvo je poluvrijeme presudilo o utakmici."

20251114 split borac ABA 01
GALERIJA
Kliknite za pregled

Tablice omogućuje Sofascore
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0