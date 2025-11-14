TRENER OCOKOLJIĆ NAKON PORAZA: Mekano smo odigrali prvo poluvrijeme, to je bio ključ ove utakmice

Košarkaši Splita i Borca danas su od 20 sati igrali utakmicu 7. kola AdmiralBet ABA lige na Gripama, a slavili su Žuti rezultatom 89:80. Prva je četvrtina pripala domaćinima (31:15), druga gostima (20:21), treća ponovno domaćinima (22:20), a posljednja gostima (16:24).

Nakon susreta, trener Borca Saša Ocokoljić prokomentirao je susret: "Čestitke Splitu na pobjedi, mi smo jako loše ušli u prvu četvrtinu, nismo napravili ništa u obrani. Split je stekao neko samopouzdanje s obzirom na našu obranu, ali na kraju četvrtine imali su čak dvocifrenu prednost od 16 razlike, kasnije smo se stabilizirali. Mekano smo odigrali prvo poluvrijeme, to je bio ključ ove utakmice. Prvo je poluvrijeme presudilo o utakmici."