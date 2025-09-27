TRENER NIKICA JELAVIĆ NAKON PORAZA: Mislim da smo sposobni držati ovaj level nogometa i biti još opasniji

Hajduk je danas s početkom od 18:45 igrao protiv Lokomotive na Poljudu u utakmici 8. kola SuperSport HNL. Kao pobjednik ovog dvoboja izišao je Hajduk koji je slavio rezultatom 2:0 odnosno golom i prvijencem Rebića nakon ubačaja Livaje i golom Kalika iz 85. minute nakon ubačaja Karačića.

Svoj je komentar utakmice dao trener Lokomotive Nikica Jelavić: „Mislim da smo dobro otvorilii utakmicu, bilu smo u grču, nismo se mogli dobro otvorili. Možda me muči taj potencijalni ofsajd. Drugo smo poluvrijeme izgledali bolje, možda smo mogli bolje zatvoriti sredinu, ali eto, čestitke Hajduku.“

Imali ste tri mrtve šanse, ali ste ih promašili?

- Da, ali to je nogomet, i Hajduk je imao svojih prilika, ima mjesta za nadogradnje koje ćemo raditi na treninzima.

Je li Vas iznenadio sastav 3-5-2?

- Ne, to sam očekivao kad sam vidio postave, dobro smo na to odgovorili, nisu nas puno iznenadili.

Kada je Rebić izišao, Hajduk je igrao bunker?

- Da, možda bi i nama nešto ušlo da smo zatvarali drugu stranu, možda bi bilo drugačije.

Biste li bili trener Hajduka?

- Ja još nisam za tu razinu, sada mi je fokus samo na Lokomotivi.

Je li ova momčad spremna za držanje ove pozicije?

- Treniramo i radimo jako dobro, svi daju sve od sebe, mislim da smo sposobni držati ovaj level nogometa i biti još opasniji.

Tražite li nekog killera kao što ste Vi bili?

- Imamo to što imamo, mi smo mali klub, a taj killer košta. Mi ćemo to pokušati proizvesti, zadovoljan sam na tome što imamo.