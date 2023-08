TRENER LEKO UOČI PAOK-a: Pritisak je, ali što je nogomet bez pritiska

Hajduk sutra od 21 sat dočekuje grčki PAOK u sklopu 3. kola kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu, a pred novinare su stali trener Ivan Leko i Zvonimir Šarlija.

Trener Bijelih, Ivan Leko otkiro je da je pronađeno rješenje za Pukštasa.

„Kad sam bio pomoćni trener, počela se graditi nova ekipa. Uloženo je puno novca, puno igrača sa CV-ijem, uzeli su prvenstvo i kupove, mentalitet je sličan, ali svaka utakmica je svoja priča. Uvijek želiš znati protivnika, njegove prednosti i mane kako bi pripremio svoje igrače što bolje. Vjerujem u ovu momčad i mislim da mu možemo odgovoriti kvalitetom i mirnoćom, iako je on kvalitetniji, bogatijii i skuplji. Vjerujem da ćemo odigrati dvije dobre utakmice. Želimo biti Hajduk, volimo ovo ludilo. Mi smo i sami ludi. Znaš da je utakmica od 21 do 23, sve okolo je nebitno. Bitno je ostati miran i fokusiran na nogomet. Njima pun stadion nije neka 'baza'.“

Ekipu je prokomentirao i Šarlija: „Sigurno je da su oni kvalitetom tu s nama, njima ta atmosfera neće ništa značiti. Mi ćemo čekati dobar moment i igrat ćemo u dobrom ritmu. Tko je bolji, neka ide dalje.“

Leko je istaknuo btine segmente igre: „Kao i svaku utakmicu, analiziraš protivnika, igračima pokažeš slabosti i jačinu. Ako misliš da je protivnik pet puta bolji, baci sve i adaptiraj se totalno. Mi ćemo ih pokušati zatvoriti tamo gdje su jaki i napasti gdje smatramo da su slabiji.

Pričamo danima, mirnoća, fokus i disciplina jako su bitni. Vjera i hrabrost je druga stvar u kojoj vjeruješ da možeš pobijediti svakoga. Nekad možeš izgubiti 3:0 pa proći, a nekad dobiti pa ne proći u daljnju fazu.“

Šarlija se dotaknuo igrača: „Imaju mnogo pojedinaca koji imaju top karijere, Živković primjerice, svi su dobri, svakoga ćemo analizirati i pokušati pobijediti. Mislim da je malo nespretno prenešeno protiv koga će igrati u play-offu. Obje momčadi poštuju onu drugu.“

Leko: „Pritisak je, ali što je nogomet bez pritiska, velike su utakmice za velike igrače i velike ekipe. Ovo su trenuci, jako smo zahvalni što možemo igrati protiv protivnika koji je dobar. Jako smo zadovoljni što se stvorila vjera kod ljudi, ali druge strane moramo biti mirni.“

Atmosferu je prokomentirao Šarlija: „Oni su iskusna ekipa koji igraju na rezultat, ne srljaju. Jako su dobri u presingu, a ako im to ne prođe onda u kontrama. Na prekidima moraš dobiti ili izgubiti utakmicu.

Grčka je poznata po ludoj atmosferi, ne znači ti toliko kao kad si doma. I ovdje i tamo bit će top atmosfera.“

Leko se osvrnuo na treninge i atmosferu: „Pokušat ćemo što treniramo, nemaš vremena kako bi otišao u radikalno suprotno. U svakoj utakmici postoje 2-3 detalja oko kojih se vrtiš kako bi ostvario dobar rezultat. Respektiram PAOK kao momčad.

O njima možemo pričati puno, gledali smo dosta utakmica, želiš ući u njihovu glavu. To je čvrsta i stabilna ekipa koja zna čuvati rezultat. Imaju dobrih igrača koji mogu riješiti utakmicu jednim potezom. Nastojat ćemo blokirati njihove prednosti i napasti njihove mane.

Znamo njihovu atmosferu, koliko god ti atmosfera može biti top, može biti i flop. Znamo što nas može čekati, oba su stadiona tempereamenta. Niti jedan rezultat ne mora ništa značiti. Pokušat ćemo zabiti gol više i stvoriti rezultatsku prednost.

Mi smo imali tri jake utakmice, oni dvije. Mi imamo deset dana bez utakmice, a oni sedam. Mislim da taj faktor neće biti jako bitan. Moja je ekipa bolja prije tri tjedna, ali može biti lošija za tri tjedna.

Sve su nas potresle scene iz Grčke, to je jako tužno. Pomisliš kako je to moguće, svi smo potreseni, sramotno je što se dogodilo i ima utjecaj na sve, na nas, klubove i trenere. To nema veze s nogometom, svakog normalnog čovjeka to dirne. Možemo samo izraziti veliku sućut nastradalima.

S Livajom smo puno pričali, on ih zna najbolje. Zna puno toga, to je prednost koja će dobro doći i Zvoni i Marku i Vadisu. Ili će biti top ili flop. Sve je to ista priča, uzeli smo što smo više mogli priča“, zaključio je.