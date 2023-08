TRENER LEKO NAKON REMIJA S PAOK-om: Vjerujem da smo sposobni i da će faktor sreće biti na našoj strani

Hajduk je u 3. kolu kvalifikacija UEFA Konferencijske lige remizirao s grčkim PAOK-om na dupko ispunjenom Poljudu rezultatom 0:0, a nakon utakmice medijima se obratio trener Ivan Leko: „Mislim da smo mogli vidjeti jedan dobar Hajduk koji dolazi iz HNL-a, a s druge je strane bila ekipa koja ima 15 dobrih utakmica. Nije bilo stresa, bili smo ozbiljni, a razlika je velika i u iskustvu i u CV-ju i u novcima. Mislim da smo bili bolji za 1 gol, za 1:0. zahvaljujem publici koja je bila uz momčad svih 95 minuta. Hajduk danas ima mjesto u Europi. Da igra grupu u Europi, on lako izbacivati ovakve klubove. Nadam se da ćemo ih dovesti u dilemu i staviti ih pod pritisak.“

„Sigur je bio dobar, ljut sam na druge koji su ga utopili 5-6 puta. Skuhala se manistra. Momak je bio dobar. Žao mi je što Rokas nije mogao igrati, a onda i da nismo kompletni. To bi nam dali 1-2% više. Kada sam ušao u svlačionu, čestitao sam im, žao mi je zbog ljudi koji su došli. Čeka nas 90 minuta, nadam se zanimljivih i neizvjesnih do kraja. Oni će imati veliki pritisak. Nitko ne želi ući toliko žarko koliko mi u Europu, ali nadam se da ćemo proći dalje.“

„Sigurno je da smo se međusobno izanalizirali. To je organizirani karakter i kvalitet drugačiji jer imaju kvalitetne pojedince. Prelako smo gubili lopte i nismo im stvarali presing. Nije to bila neka velika filozofija, čeka nas ogroman izazov. Vjerujem da smo sposobni i da će faktor sreće biti na našoj strani. Nogomet i boks su slični sportovi, jedan udarac naspram dvadeset može biti koban.“

"Ne mogu pričati o stanju u Grčkoj, da se bavim policijom i politikom, bio bih smiješan"

„Momčad je igrač utakmice, a drugi je igrač svaki od 35 000 navijača. Bilo mi je drago da ljudi vjeruju do kraja i guraju te naprijed.Ovo je nešto najbliže najboljem u ovom trenutku. Da je ovo bila utakmica HNL-a, dobili bismo 3:0. To je druga razina, ista ekipa tu parira, do zadnje minute ne znaš tko će koga nadmudriti. Narod te vuče, nekad ne možeš poslušati njihove dovike. Napravit ćemo sve da PAOK-u bude teško. Imamo vremena za odmoriti se i vidjeti tko će biti spreman. Nadam se da ćemo nastaviti pozitivan niz", rekao je Leko.

„Moramo biti bolji u situacijama u kojim griješimo. Kada igraš protiv ekipe koja igra na kontre i tranzicije, moraš biti pametniji i bolji.Nadam se da je s Moufijem sve uredu i da su grčevi, vidjet ćemo sutra. Nije odradio pripreme, nije ni očekivano da će uspjeti odigrati svih 90 minuta.Volio bih da smo mirniji na lopti, danas smo došli 7-8 puta gore. Neke čemo stvari koje su bitne sigurno iskoristiti. Lijep je osjećaj jer si emotivan, ali i ekipa je dobra – momci su pametni i inteligentni", dodaje.

„Mlakar je ušao u dvije-tri šanse. Meni nije problem kada netko pogriješi dodavanje ili udarac ako je mudar u glavi. Nije problem kada netko nešto pogriješi. Odjidja je pogriješio, igrao je 75 minuta, ali kad kaže da ne može, moraš ga promijeniti. Mi nemamo drugog Odjidju, imamo druge profile koji imaju kvalitete. Nije to pijun za pijuna“, zaključio je.