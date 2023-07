TRENER LEKO NAKON POBJEDE NAD RIJEKOM: 25. lipnja vidjet ćemo tko je gdje

Hajduk je savladao Rijeku u 2. kolu SuperSport HNL pogotkom Rokasa Pukštasa, a trener Bijelih, Ivan Leko prokomentirao je susret:

"Nadao sam se pobjedama. Da je netko dao 4 boda, mi bismo potpisali, 6 je čudo. Imali smo nekih svojih trenutaka, ali poslužila nas je sreća, a nju treba zaslužiti. Kad trebaš pobijediti – pobijediš, kad trebaš izgubit – izgubiš. Nije bilo planirano da Odjidja Ofoe igra ovako. Čovjek nije igrao ni trenirao, došao je prije dva tjedna. Treba samo polako trenirati i dizati ga fizički. On je drugačiji igrač od Benrahoua, ali rast ćemo s viškom treninga".

"Rijeka nije uspjela zapucati na gol. Planski smo stajali tu, na centru. Kad vidim udarce 12:1, jedino što možeš reći je da je taj s jednim udarcem dobro prošao. Dominirali smo više u drugom poluvremenu, tada je bilo mekše. Mislim da se nitko na stadionu nije tresao.“

Obrana je jako dobra

"Obrana je jako dobra, imali smo 2-3 neforsirane greške i to je njima dalo da naprave nešto. U principu obrana od 10 igrača s golmanom bila je dobra. nismo jurili, došli su s obranom 5, mi to nismo očekivali. Tražili smo prostor prvih 15-20 minuta, no uspjeli smo ih razbiti. Ljut si kad izgubiš iz odbijanca. I ja sam ljut kad primim gol, zašto tada i zašto ne ovako... Ako realno sagledamo situaciju, Hajduk je trebao pobijediti. Nitko ne može reći riječ o zasluženosti ili nezasluženosti pobjede Hajduka.

Bila je lijepa atmosfera. Ljudi vole vidjeti dobar Hajduk. Ako ne igraš dobro, bude tišina, a danas je nije bilo. Kad smo trebali rezultat, bodrili su nas, kad smo ga trebali čuvati, bodrili su nas. Nama je publika stvarno 12. igrač. Zahvaljujem im prvo na dolasku, a onda na podršci", rekao je i dodao:

"Nismo planirali da će Osijek zatražiti odgovor. Poslali su to na vrijeme, meni to ne odgovara jer je početak sezone. Napravit ćemo novi plan, volio bih odigrati nešto ovaj vikend. Nije idealno, ali korektno je i idealno.

Ja sam u četvrtak navečer gledao Rijeku, svakom sljedećem protivniku trebaš dati milijun posto. Mi treneri znamo da moraš dati 100%, a ako ne daš, ne znaš gdje ćeš sutra biti. Ja sam isto kao navijač uživao i nadao se tituli, ideš s društvom gledati Hajduka. Moram napraviti još nešto ovdje, a sad moram raditi kako bismo pokazali ljudima da radimo. 25. lipnja vidjet ćemo tko je gdje", zaključio je.