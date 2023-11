Trener Karoglan uoči Istre 1961: "Bolje da smo lovina nego da lovimo"

Nogometaši Hajduka u nedjelju igraju protiv Istre 1961 na Aldo Drosini u okviru 16. kola SuperSport HNL. Susret je na konferenciji za medije najavio trener Bijelih Mislav Karoglan.

"Igramo s ekipom koja je mirna na lopti te ima kompaktan blok. Postoje zone u kojima ti daju igrati. U uzlaznoj su putanji, ali mi smo u kvalitetnijem nizu i vjerujem da ćemo doći kući s punim plijenom. Radili smo puno tijekom reprezentativne stanke, imamo nekoliko mehaničkih ozljeda u momčadi, ali nadam se da ćemo u Puli biti pravi", kazao je trener Karoglan.

Na početku ove sezone vodio je upravo Istru 1961 s kojom nakon samo nekoliko kola razišao.

"To je bilo jedno veliko iskustvo za mene, koliko god to bilo čudno. Istra me učinila boljim trenerom jer na ovaj način ispečeš zanat. Svakom hrvatskom treneru bih preporučio Istru. Mislim da se to trebalo dogoditi. Ima netko tko to sve vodi, u što vjerujem. Istra igra dobar nogomet. Mislim da je to ekipa koja je realno od petog do sedmog mjesta", istaknuo je.

Upitan je kakav je osjećaj biti na pravom mjestu, odnosno je li bolje biti lovac ili lovina.

"Pitanje ima smisla, ali bolje da smo lovina nego da lovimo. Prerano je za donositi zaključke. Koliko god to bilo dosadno govoriti, idemo iz utakmice u utakmicu. Bitno je da ne mislimo o prvom mjestu. Svaka utakmica je finale, želim da nemamo kalkulacija".

Neizbježno pitanje predstavnika medija bilo je i ono o potencijalnom povratku Nikole Kalinića.

"Imamo svi volje. Imao sam razgovor s Nikolom jučer. On smatra da mu trebaju pripreme. Ako bude sve u redu sa zdravljem, on će se priključiti za zimske pripreme", zaključio je.