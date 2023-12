TRENER KAROGLAN NAKON POBJEDE: "Nikad mi nije bila ljepša atmosfera, nisam nikad doživio da je cijeli stadion zadovoljan"

Bijeli su danas od 17:30 igrali zadnju utakmicu jesenskog dijela sezone pred domaćom publikom. Hajduk je u 17. kolu SuperSport HNL-a snage odmjerio s Goricom koju je pobijedio, a Karoglanova je momčad pobjedom osigurala naslov jesenskog prvaka golovima Dajakua, Žapera i Sahitija.

Trener Bijelih, Mislav Karoglan iznio je svoje viđenje utakmice: "Prije svega, čestitke momcima, oni su ti koji rade dobro. Ušli smo u grču, mogla se osjetiti ta nervoza. Bili smo prenisko pozicionirani. Mi treneri nešto razmislimo pa pokušavamo biti prepametni. Dali smo gol iz prekrasne akcije, Marko je milimetarski pronašao Dajakua. Drugo smo poluvrijeme bili opušteniji, Gorica je neću reći bila opuštenija. Goran, Dragan i Jure to stalno rade da budemo bolji u tom segmentu. Biti jesenski prvak ne znači ništa, ali mi smo nešto napravili, neću biti skroman. Hvala Bogu da sve to ide u dobrom smjeru. Čekaju nas teška gostovanja, nemamo prostora opustiti se. Momčad je svjesna da smo na dobrom putu, ali nismo ništa osvojili.“

"Nisam mogao doprijeti do Žapera od tribina, Filip je bio prenisko, nismo imali protok lopte koji sam htio. To je stav i psihološkog momenta. Ono što ne valja – to je na meni, ono što je dobro – to je njihovo."

"Tko je rekao da Hajduk sam sebi može uzeti prvenstvo? Nitko vam ga neće dati, vi ga morate uzeti. Dobre ekipe te uvijek prate i uvijek su blizu. Koliko ja znam, sve je u bod, u ovom momentu tablica nije realna. Drago mi je da smo u ovoj poziciji, iako ne volim bahatluk. Volio bih da su još opušteniji. U HNL-u proces ne postoji, u HNL-u postoji samo koncentracija."

"Nastojim bit realan, želio bih da igra ide dobro. Hajduk je sigurno bio bolji u drugom poluvremenu, nego što je bio prvo poluvrijeme. Nije bitno što bih ja htio."

"Nismo bili pravi prvih 20 minuta, dali smo gol. Navlačili smo na jednu stranu, imali smo brzu promjenu kroz dijagonalitet. Bit će boljih i lošijih utakmica, bitno je da polako gradimo naprijed. Tako ćemo i dogodinu i godinu iza. Ogroman je pritisak na momcima, puno toga razumijem. Ne smijem vaditi igrače izvan zone komfora. Jednom sam napravio tu grešku, više neću. Najbitniji su igrači."

„Pritisak ti je na neki način privilegija. Znači da se boriš za nešto. Jesenski prvak nije ništa, za to ne dobiješ ništa. Mi živimo pod pritiskom, međutim, on ti s vremenom postane prijatelj. Kada ga nemaš, nedostaje ti. Imamo mi i problema koji nisu vezani za pritisak.“

"Drugo je poluvrijeme bilo najbolje, a imali smo boljih prvih poluvremena od ovoga: Istra, Koprivnici Kredit treba dati i Gorici, bez lopte su jako kompaktni, teško je ući u međulinije. Rezali su liniju pasa na Livaju, morali smo raditi novu dinamiku igre."

"Momčad je poštena, klupa je jako dobro reagirala. Treba ti širina, ne možeš egzistirati na većem nivou ako ti krila ne daju golove."

"Sigur je odigrao strašnu utakmicu, puno toga igra s bočne pozicije, ima prgavost, aroganciju, nešto posebno. Odigrao je vrhunsku utakmicu, dao je istu loptu kao i Livaja na glavu. Treneri su mali alat u tome svemu."

"Nikad mi nije bila ljepša atmosfera, drago mi je da je tako. Nisam nikad doživio da je cijeli stadion zadovoljan, a sjever uvijek gura."

