TRENER JELAVIĆ NAKON PORAZA: Svaki nam je bod bitan kao i svaka utakmica, bacat ćemo se na glavu

Hajduk je danas s početkom od 15 sati na Poljudu igrao protiv Lokomotive utakmicu 26. kola SuperSport HNL-a, a rezultat je otišao na stranu Hajduka koji je slavio rezultatom 2:1 zahvaljujući pogotku Livaje iz 23. minute i Rebića iz 33. minute, dok je za goste zabio Sabra u 63. minuti.

Komentar utakmice dao je trener Lokomotive Nikica Jelavić: „Dva različita poluvremena. Bili smo jako izgubljeni, jalovi, bez agresije, imali smo dosta izgubljenih lopti. Na poluvremenu smo napravili tri izmjene, malo živjeli, s time bismo mogli biti zadovoljni.“

Jeste li se prepali?

Tako je izgledalo, nismo se držali ni plana ni strategije. Htjeli smo biti jako agresivni, pogotovo u sredini. Drugo smo poluvrijeme izišli bolje, šteta što nismo zabili drugi gol, a Hajduku čestitam.

Jeste li danas samo nabijali loptu?

Uvijek težimo igri, danas nije bilo najbolje.

Rebić i Livaja danas su zabili gol i upisali asistenciju. Riječ o njima?

Uvijek zabiju Lokomotivi, pogotovo Rebić. Ne smijete takva dva igrača ostaviti sama u kaznenom prostoru.

Plašite li se donjeg doma i negativne serije?

To sam i očekivao. Dok god ne osiguramo ostanak, znamo što nam to sve nosi. Ima par klubova ispod nas koji se moraju zabrinuti više nego mi. Nadam se da ćemo se uspjeti izvući iz ovoga. Svjesni smo da je liga 10 nezgodna, dobri te rezultati dižu, loši spuštaju. Svaki nam je bod bitan kao i svaka utakmica, bacat ćemo se na glavu. Nadamo se da ćemo uspjeti dati šansu i našim juniorima.

Što Rog može donijeti ekipi?

Očekujemo da donese nešto tu, da bude lider i pravi vođa.