Trener Jadrana nakon Pro Recca: "Momci su pokazali da mogu igrati sa svima"

Splitska momčad ostavila je vrlo dobar dojam protiv europskog velikana. Iako rezultat nije bio u prvom planu, bila je to utakmica koja pokazuje da se forma Jadrana diže u pravom trenutku.

Dvoboj nije imao utjecaja na poredak – Talijani su već ranije osigurali četvrtfinale, dok je Jadran ostao na posljednjem mjestu skupine B – no u bazenu se igralo ozbiljno i borbeno. Domaćin je veći dio susreta bio ravnopravan, držao priključak i u završnici zaprijetio neizvjesnom završnicom.

Unatoč porazu, ova predstava daje optimizam uoči nastavka sezone u Eurokupu i borbe za obranu naslova prvaka Hrvatske.

Nakon susreta trener Jadrana, Jure Marelja je rekao:

- Odigrali smo jednu dobru utakmicu, iako ima tu još prostora za napredak, pogotovo u napadu, gdje smo jedno vrijeme bili statični. Međutim, i kriterij nekih kontra faula nije išao u našu korist, iako ne volim komentirati suđenje. Pružili smo i više nego dostojanstven otpor, na kraju imali priliku i za izjednačiti. Utakmica koja nije imala rezultatski značaj, više je bitno da su momci pokazali da su u dobroj formi, kako mogu igrati sa svakim. Zahvaljujem se punim tribinama, mislim da je Jadran vrijedan gledatelja i da smo opravdali njihov dolazak.

Već u drugoj četvrtini ste ostali bez Bijača, ali mladi Đula se odlično snašao?

- Da, imali smo hendikep s ozljedom Marka, ali Duje se pokazao i više nego u dobrom svijetlu, pogotovo u ovoj stresnoj situaciji gdje na vanjskoj liniji stoje odlični šuteri sa svih pozicija. Još jednom mu zahvaljujem, to je zlatno dijete.

Drugi iz redova mladih igrača je Nardo Skejić. Dva gola, bez straha i respekta.

- To je momak koji treba raditi puno. Međutim, ono s čim je rođen moramo njegovati, to pokazuje iz utakmice u utakmice. I raste, želim da nastavi tim putem – zaključio je trener jadranaša.

Komentar susreta dao je i trener Pro Recca, Sandro Sukno:

- Mislim da je bila zanimljiva utakmica, da je publika na Poljudu uživala. Kontrolirali smo dvoboj, ali i Jadran se dobro držao. Sad nas čeka ždrijeb, ostalih sedam najboljih ekipa u Europi i bit će iznimno izjednačeno. Sljedeći korak je plasman na Final Four, što kvalitetom i zaslužujemo, ali u sportu to trebate pokazati – dodao je Dubrovčanin na klupi talijanskog diva.

Ivan Domagoj Zović dva puta je tresao mrežu Nicosia u Poljudu:

- Pro Recco je jedna od najkompletnijih ekipa u Europi. Držali smo se koliko smo mogli, oni stvarno nabijaju taj ritam, imaju dosta igrača. Možemo biti zadovoljni igrom, iako je bilo nekih crnih rupa, ali to je normalno. Nastojat ćemo ih smanjiti u narednim utakmicama. Čekaju nas idući jaki susreti u Prvenstvu Hrvatske, protiv Mladosti i Juga. Iznenadio sam se odazivom publike, nadam se da će biti tako i u narednim utakmicama – rekao je Zović.

Već smo spomenuli mladog Skejića. Nardo je najmlađi u bazenu kod jadranaša. Tek mu je 17, još ga muče školske obveze, a već je standardni igrač splitske momčadi.

- Odigrali smo dobro, pošteno protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu. Pokazali smo da smo spremni ušli u drugi dio sezone. Sad kreću ove najjače utakmice u domaćem prvenstvu, dobro nam je došao Pro Recco da se uigramo – počeo je Nardo pa objasnio kako stiže balansirati između školskih i sportskih obaveza:

- Hvala mojim roditeljima koji mi sve omogućuju. A škola... Teško je, ali treba se organizirati dobro.

Jesi li faca kad dođeš u školu nakon odigranih ovakvih utakmica?

- Ne znam, to morate pitati druge. Ne volim oko toga pričati u školi, ali da mi je drago je – sa smiješkom će Skejić.

Završit ćemo s još jednim Splićaninom, ali u redovima Pro Recca – Rinom Burićem, koji se opet našao u 'svom Poljudu'.

- Utakmica koja nije bila rezultatski bitna, ali smo ušli u nju s ciljem da je pobijedimo. Nije bilo lagano poslije teškog vikenda, u kojem smo osvojili talijanski Kup. Emocionalno smo se ispraznili, ali idemo se sada kući odmoriti. Nadam se da će neki Jadranovi mladi igrači: Skejić i Ćurković uskoro biti moji suigrači u reprezentaciji – zaključio je Rino Burić.

Što se domaćeg prvenstva tiče za Jadran, Splićani su slobodni ovaj vikend. A onda u Poljud, 21. veljače dolazi zagrebačka Mladost. Zapišite datum, jer hrvatskom prvaku će trebati glasna pomoć s tribine.