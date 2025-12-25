Trener iz BiH o Štimcu: "Drzak je i arogantan"

Trener HŠK Zrinjskog Igor Štimac ponovno se našao u središtu pozornosti medija iz regije nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija na kojoj pozira u jakni s obilježjima Herceg-Bosne. U rukama pritom drži Zippo upaljač na kojem je znak Hrvatskih obrambenih snaga (HOS) te piše "Za dom spremni".

Ovo nije prvi put ove godine da Štimac dospijeva u javnost zbog svojih objava na društvenim mrežama. Podsjetimo, ove je godine već kažnjen zbog komentiranja političkih i društvenih tema, gdje je između ostalog napao neke medije zbog "islamizacije Europe" te objavu zaključio pozdravom Zrinjski Do Smrti, naglašavajući prva slova ove tri riječi velikim slovima, piše Index.

Već kažnjavan

Zbog toga ga je Disciplinska komisija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine krajem listopada kaznila novčanom kaznom od 5000 konvertibilnih maraka te uvjetnom zabranom obavljanja funkcije u trajanju od šest mjeseci.

Također, nedavno je u jednom intervjuu rekao da su Sarajevo i Velež taoci navijača te da zbog toga nikada neće izaći iz okvira malih klubova. To je izazvalo reakcije u bosanskohercegovačkoj sportskoj javnosti, a oglasio se i Senad Kreso, nekadašnji igrač i trener koji je radio u Sarajevu, a većinu trenerske karijere proveo u Aziji.

"Potkopavanje uspostavljenog suživota"

"Opet I. Š. Štimac, trener Zrinjskog, svako malo nas (ne)iznenadi svojim izjavama. Čini se da je patološki željan pažnje kada svojim nastupima želi u tolikoj mjeri privući pažnju bh. javnosti. Najnovije izjave Igora Štimca u intervjuu ponovno su privukle pozornost bh. sportske javnosti, prvenstveno navijača FK Sarajeva i FK Veleža.

Ova dva kluba sa svijetlom tradicijom nazvao je "malima", što je izravan pokušaj umanjivanja njihove vrijednosti i važnosti. Nijedan strani trener koji je radio u našim klubovima nije pokazao toliku dozu arogancije i drskosti kao I. Š.

Njegovo ponašanje karakterizira opasna kombinacija lukavstva i zlobe. Nije slučajno da je javnost ocijenila da su Štimčevo ponašanje i retorika na pozadini onoga što Dodik, Čović i njihovi ostali klimajući glavom govore, u ovom slučaju u sferi bh. nogometne stvarnosti. To jasno pokazuje da se sport koristi i kao još jedan kanal za potkopavanje već uspostavljenog suživota u BiH", napisao je Kreso na Facebooku.