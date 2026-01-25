Trener Istre: Ovo mi je jedna od najboljih gostujućih utakmica u karijeri

Trener Istre 1961 Oriol Riera komentirao je pobjedu svojega kluba nad Hajdukom u prvom kolu proljetnog dijela sezone na Poljudu.

"Bili smo jako dobri u prvome dijelu, obje su momčadi imale priliku zabiti gol, ali mislim da smo bili dobri i u igri s loptom i bez lopte. Kaznili smo njihove greške. Bili smo kvalitetni u centralnom bloku i ostvarili planove koje smo uvježbavali preko tjedna. Igrači su 100% poštovali plan, bilo im je teško, ali odlično su se nosili s ovom psihički teškom utakmicom.

Almena je odličan igrač, ja sam kombinirao sa svojim igračima koji takvima pariraju jedan na jedan, Heister je bio jako dobar. Nekoliko smo puta mijenjali sustav igre i nije bilo lako pobijediti ovdje. Ovo mi je jedna od najboljih utakmica u gostima u karijeri. Pokušavam imati svoje ja kao trener, volim kad ekipa ima dobru energiju i mentalitet, moraš biti jak i kad ide loše. U utorak smo izgubili, ali ništa nismo mijenjali jer nismo sumnjali u sebe. Možeš gubiti i pobjeđivati, ali nije sve u rezultatu, nego i u igri."