Trener Hajduka: "U procesu smo, rastemo, moramo ići dalje kao momčad. Livaja? I Messi ima krize, danas nije bio njegov dan"

U uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige albanski Dinamo City na domaćem je terenu svladao Hajduk 3:1 i izbacio ga iz Europe. 2:1 iz poljudskog susreta nije bilo dovoljno da se Hajduk, koji je pred kraj regularnog vremena ostao bez Bambe, u produžecima sabere i zadrži vitalan rezultat nakon Kračićeva gola za izjednačenje.

Time su se sve mučne pošalice o tome da Bijeli u europskim natjecanjima neće izdržati ni do Velike Gospe obistinile.

Evo što je rekao trener Hajduka...

Trener Gonzalo Garcia podijelio je svoje impresije o utakmici.

"Počeli smo utakmicu lošije od protivnika, pasivno, bez agresivnosti, kasnili smo u mnogim duelima, oni su postigli gol, a mi smo se mučili s realizacijom. Čak i s desetoricom imali smo neku šansu, a onda je uslijedio njihov gol s više od 25 metara, pa još jedan… Pokušavali smo ići naprijed i s obrambenima, ali nije išlo. Neću plakati, ali u dvije utakmice, pa i danas, imali smo mnoge prilike za mnogo više golova. Oni su bili jako učinkoviti, pogotovo s ta dva krasna gola iz daljine. Danas ste vidjeli da je ritam bio slabiji, nismo bili svježi, ali nismo zaslužili proći kad zbrojimo naše prilike i kontrolu. Nisam vidio situaciju s Bambinim crvenim kartonom da bih više komentirao, moramo živjeti s tim. Ovo je nogomet. Igrači znaju da smo u procesu, restartiramo se, igramo s mladim igračima koji imaju ogroman broj minuta na početku sezone, moramo se oporaviti i fizički i mentalno. Dali su sve u ove dvije utakmice, teško je izići iz natjecanja, ali u procesu smo, rastemo, moramo ići dalje kao momčad", kazao je.

"Čak i s desetoricom dobro smo im parirali, nisu imali mnogo šansi osim ovih iz daljine, pogotovo gola. Kad znaš da imaš još 10 minuta i jako si umoran, nije lako, oni su bili svježiji od nas. Mi smo bili prisiljeni tražiti gol, nije išlo. Livaja dobro radi, trudi se, daje sve od sebe, zadovoljan sam time koliko se trudi. Nije postigao gol, ali stvara šanse. Napadači nekad imaju više sreće, nekad manje. Trudio se, pomagao je timu. Kad ima dobar dan, on iz jedne šanse postigne gol, ali danas nije bila takva situacija. Igrači nisu strojevi, i Messi ima krize. Znam da će biti bolji. S igračima koje imamo sad bilo bi teško igrati u dva natjecanja, trebalo bi na još igrača na nekim pozicijama… Sad ćemo se fokusirati na ligu, iako je cilj bio ostati u Europi", rekao je Gonzalo Garcia.