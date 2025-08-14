REZIME UTAKMICE Dinamo City – Hajduk 3-1: Hajdukova apokalipsa u dvije minute produžetka – Qardaku i Berisha uništili europske snove Bijelih

Hajduk večeras igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola UEFA Konferencijske lige protiv albanskog Dinamo Cityja u Tirani. Nakon pobjede 2:1 u prvoj utakmici na Poljudu ostao je dojam da su Bijeli trebali slaviti s razlikom većom od jednog gola. Preseljenje na stadion Air Albania omogućilo je dolazak većeg broja navijača splitskog kluba, očekuje ih se oko 1500. Pobjednik ovog susreta odmjerit će snage s boljim iz sraza Jagiellonije (Poljska) i Silkeborga (Danska). Poljaci su u Danskoj u prvoj utakmici slavili s 1:0. Glavni je sudac u srazu Dinamo Cityja i Hajduka Denis Shurman, a pomoćnici Viktor Nyzhnyk i Svitlana Grushko.

Hajduk je uoči ove utakmice nanizao četiri pobjede zaredom.

Oduševljava činjenica da je utakmica počela Torcidinim gromoglasnim povicima „Ni'ko kao Hajduk iz Splita“. Prva prijetnja na utakmici završila je Ivušićevim odbijanjem lopte, na koju nije stigao natrčati Nani. Bregu je u 5. minuti bio u odličnoj poziciji za udarac na rubu šesnaesterca, ali Mlačić se dobro postavio i blokirao. Dinamo na početku utakmice nije izgledao impresionirano Hajdukom, u nekoliko su navrata zbijali crveno-plavu obranu u gostujuću zonu obrane. Bamba je u 8. minuti testirao svoje čuvare, ali Kalikov je udarac bio neprecizan. S druge se strane sam našao Bregu nakon Hajdukove greške, ali njegov je udarac prohujao iznad desne vratnice. U 11. minuti Quefalija je pokušao iz slobodna udarca, prizemno i bezopasno, a Teqju je ljevicom pokušao zagrijati Bamba, također bez većeg uspjeha.

U 14. minuti Dinamo City vodi 1:0, zabio je Zabergja. Hajdukova obrana nije dobro reagirala, pucao je između dvojice i izazvao oduševljenje domaćih navijača.

Strijelac Zabergja je uskoro zaradio i žuti karton zbog povlačenja Krovinovića. Livaja i Bamba u 19. su minuti ispremiješali domaću obranu, ali nisu uspjeli servirati idealnu loptu za Brajkovića. Bamba je u 22. minuti nakon neoprezna starta s visoko podignutom nogom požutio. Bamba i Brajković su potom zamijenili strane, Bamba je otišao desno, a Brajković lijevo. Karačić je dobio upozorenje u 26. minuti zbog udarca na gol nakon prekršaja. U 27. minuti Livaja je ubacio u peterac, ali suigrači ga nisu popratili. U 30. minuti Vila je pogodio gredu, no označeno je zaleđe. Lorran je potom ostao ležati nakon Karačićeva klizećeg starta pa su domaći nakratko bili s desetoricom. U 38. minuti neugodan izlet domaćih pred Hajdukov gol, Krovinović je u posljednji trenutak izbio loptu iz Ivušićeva šesnaesterca.

Brajković je u 40. minuti izborio korner za Hajduk, a domaći su morali mijenjati – Neziri je zamijenio Lorrana. Iz kornera je Kalik ciljao Livaju, ali Albanci su se obranili. Livajina podvaljena lopta za Brajkovića u 44. minuti nije prošla. Garcia je poslao Durdova na zagrijavanje. Tri minute nadoknade prvog dijela prošle su bez većih uzbuđenja. Sve u svemu, od hajdučkog prvog poluvremena spomena je vrijedna jedino Torcida. Domaćini su konkretizirali svoje bolje otvaranje, ostala je samo nada da će se Hajduk sabrati i suvislije napadati u nastavku.

Garcia je u drugo poluvrijeme umjesto Brajkovića poslao Durdova. Livaja i Pajaziti u 47. su ušli u domaći šesnaesterac, ali ubačaj nije došao do suigrača. Minutu kasnije infarktna situacija pred Teqjom i najbolja prilika za Hajduk, Livaja je zamalo ugurao loptu u gol, ali domaći su je uspjeli izbaciti s gol-linije. Udarac Bregua iz slobodna udarca skrenut je u korner. U 56. minuti Bamba je silovito ubacio, ali udarac Durdova je blokiran. Kalik je u 58. minuti zaradio žuti karton, a Dinamo slobodan udarac na rubu šesnaesterca. Kalika je tijekom prekida u igri zamijenio Benrahou. Breguov je slobodni udarac završio na gredi.

U 61. minuti Bamba je sjajno prošao po lijevoj strani i ubacio, ali samo do nogu domaćih. Minutu kasnije sjajno je okrenuo svoga čuvara, ali nitko ga nije uspio popratiti u naletu. U 62. minuti stopostotna prilika za Gassamu, ali Ivušić je uspio zadržati tu loptu uz Karačićevu pomoć. Uslijedio je period koji je izgledao kao da jedino Bamba pokušava nešto, stalno plešući po rubu, a organizacija napada s obje strane bila je za plač. A onda je Bamba zaradio drugi žuti zbog uklizavanja na loptu/protivnikov zglob. Hajduk je time od 79. minute s desetoricom. Berishin je udarac iz 83. minute blokiran. Iz dva Hajdukova kornera nije bilo veće opasnosti. Pajazitijev je snažni prizemni udarac nakon kornera blokiran. Qardaku je zaradio žuti nakon što je u skoku pogodio Mlačića nogom u glavu. Livaja je potom pokušao iz voleja, pored gola.

U pet minuta sudačke nadoknade nije bilo većih prilika za gol, čime su Dinamo City i Hajduk, koji će nastaviti s igračem manje, krenuli u produžetke.

Nakon poljudskih 2:1 i 0:1 iz 90 minuta albanskog sraza s Dinamom City, Hajduk je krenuo u produžetke.

Sigur, Melnjak i Rebić zamijenili su Pajazitija, Hrgovića i Durdova. Bregu je u 95. pokušavao zaprijetiti Ivušiću, ali hajdukovci su stajali u čvrstom bloku. U 99. minuti Benrahou je ubacio iz kornera, a Karačić sjajno skočio za 1:1 i veliko slavlje Hajdukovih navijača. Neziri je u 104. minuti pucao nebu pod oblake. Rebić se razmahao i dobio žuti karton,kao i Ivušić, a domaći još jedan pokušaj ugrožavanja Hajdukova gola, pri čemu se u sučevu knjižicu upisao i Aliji.

Dita se u drugom produžetku također priključio požutjeloj ekipi nakon prekršaja na Livaji. U 108. minuti Ivušić je na vrijeme izišao na opasan nalet Zabergje, obrana zlata vrijedna.

Međutim, u 109. minuti Hajdukov golman nije mogao ništa, Qardaku je zabio za 2:1 pod prečku s velike udaljenosti, sjajan gol za još malo očaja u hajdučkim redovima. Nakon toga uslijedio je potpuni kolaps i nesnalaženje u splitskoj obrani, Karačić i Mlačić nisu se dogovorili što će s Ivušićevim odbijancem, a Berisha je zabio za 3:1 u 111. minuti.

U 115. minuti Pukštas je zamijenio Livaju. Maliqi je minutu kasnije ubacio, potpuno nečuvan na lijevoj strani, ali bio je prebrz za svoje suigrače. Rebić je s druge strane pao u naletu, ništa od prekršaja. U 118. minuti Melnjak je iščupao Berishin udarac koji se već vidio u golu – domaći je napadač opet ostao sam na desnoj strani. U nadoknadi nadoknade i Ivušić je išao na skok u domaći šesnaesterac, Šarlija je nakon kornera sjajno skočio i već svladao golmana, ali ne i Berishu na gol-liniji. Jamesov je pokušaj s druge strane obranio Ivušić, što je ujedno bio i zadnji pokušaj na utakmici. Dinamo City ide dalje, Hajduk se oprašta od Europe nakon što su im snovi slomljeni u dvije kaotične minute produžetka i dva primljena gola.

DINAMO CITY: Teqja; Meksi, Dita, Aliji, Lorran; Nani, Gassama, Quefalija, Bregu; Zabergja, Vila

Klupa: Sali, Guci, Doci, Bakary, Maliqi, Jonuzi, Ferruku, Berisha, Beqja, James, Neziri, Qardaku

HAJDUK: Ivušić; Karačić, Mlačić, Šarlija, Hrgović; Kalik, Pajaziti, Krovinović; Brajković, Livaja, Bamba

Klupa: Lučić, Silić, Diallo, Sigur, Rebić, Šego, Melnjak, Pukštas, Durdov, Skoko, Hodak, Benrahou