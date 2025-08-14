Kratko se oglasio Hajduk: "Dali ste nam dušu, srce ste nam dali"

U uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige albanski Dinamo City na domaćem je terenu svladao Hajduk 3:1 i izbacio ga iz Europe. 2:1 iz poljudskog susreta nije bilo dovoljno da se Hajduk, koji je pred kraj regularnog vremena ostao bez Bambe, u produžecima sabere i zadrži vitalan rezultat nakon Kračićeva gola za izjednačenje.

Time su se sve mučne pošalice o tome da Bijeli u europskim natjecanjima neće izdržati ni do Velike Gospe obistinile.

"Dali ste nam dušu..."

Hajduk se samo kratko nakon utakmice na društvenim mrežama oglasio. Ovo su napisali uz fotografiju: "Dali ste nam dušu, srce ste nam dali. Težak poraz Hajduka u Albaniji...", objavili su iz splitskog Hajduka.