TRENER GARCIA UOČI SLAVEN BELUPA: Dinamov poraz ne čini nas boljima, moramo biti fokusirani na sebe

Hajduk u nedjelju 2. studenog s početkom u 16 sati igra protiv Slaven Belupa u Koprivnici u sklopu 12. kola SuperSport HNL-a. Utakmicu je na press-konferenciji najavio trener Bijelih Gonzalo Garcia.

Kako je gledati s vrha tablice na ostale ekipe?

- Ima još utakmica, ali lijepo je. Imamo dug put, naš je cilj biti bolji, ovi trenuci pokazuju kakvi smo. Moramo nastaviti rasti, ali vidjet ćemo kako će se sve odvijati.

Vraća li se Hodak u početnih 11?

- Vidjet ćemo, mislim da će biti spreman.

Riječ-dvije o Slaven-Belupu?

- Dobra su i jaka momčad, imaju dobre igrače na nekoliko pozicija, vrebaju neke trenutke. Jako su natjecateljski nastrojeni, imaju igrače koji su dobri i pokazuju zajedništvo.

Navijate li za Rijeku u dvoboju između njih i Dinama?

- Gledat ću utakmicu i to je to. Moramo se fokusirati na nas i naše igre, ne na druge. Napreduješ ako gledaš na sebe, a ne na druge. Ne čini nas boljima to ako Dinamo izgubi, ne smijemo se na to osloniti. Sve se može odigrati na svakakvi način.

Biste li promijenili taktiku i jeste li u globalu zadovoljni utakmicama i igračima?

- Zadovoljan sam, mislim da smo odigrali dobre utakmice. Imali smo nekoliko utakmica, nekada to ide dobro, nekada loše, momčad je organizirana, no nekad je teško raditi tranzicije, utrčavati, dobro kontrolirati loptu. U prvih 10-15 minuta pokušavali smo previše, ali bila je teška utakmica. Sviđa nam se što radimo, teren je drugačiji u Koprivnici. Puki je, primjerice imao neke prilike glavom.

Koliko ste zadovoljni Silićem i penalima?

- Mislim da je pokazao svoju osobnost i sigurnost u visokim loptama. Bio je dominantan u svom prostoru, talentiran je, postaje bolji. Mislim da može samo rasti u okruženju u kojem je.

Tko može, a tko ne može protiv Slaven Belupa i kako napreduje Livajina rehabilitacija?

- U procesu je vraćanja, ne trenira još s momčadi, radi individualno s trenerom za rehabilitaciju, ali vidjet ćemo što će biti. Kalik ima nekih problema sa stopalom, a nedostaju Diallo i Skelin.

U kojem dijelu igre vidite najveću mogućnost poboljšanja i na kojem treba raditi?

- Vjerojatno na lopti. Pokušavamo pritiskati i biti agresivni, neki igrači to mogu bolje, onda napreduju i rastu. Mislim da to moramo poboljšati i da ćemo biti bolji.

Pukštas je najbolji igrač Hajduka, dobio je kapetansku traku. Je li ubuduće zaslužio biti kapetan?

- Zaslužio je to, radi jako dobro i njegov će stil biti još bolji. Najvažnija je glava i pristup, ali svakako je zaslužio. Možda sam podijeljenog mišljenja, ali kapetani se mijenjaju. Svi moraju biti nastrojeni tako, biti dobri, raditi još jače. Puki je bio jako sretan što je dobio kapetansku traku, ali svi moraju puno raditi.

Koja je Slavenova najveća opasnost?

- Oni su kao i mi motivirani i žele pobjedu. Svi žele pobijediti Hajduka na domaćem terenu. imaju odličnog trenera, mi uvijek želimo pobjeđivati. Ako ne pobijedimo, vraćamo se kući ljuti i to je nogomet. Oni nisu momčad koja kalkulira, i oni žele pobjedu. Nestorovski je opasan, igra dobro u situacijama 1 na 1. Ima dobar šut i talentiran je. Mislim da su im svi igrači opasni, imaju talent i moramo biti oprezni.

Je li Krovinović doživio kvalitetan iskorak pod Vašom „palicom“?

- Zadovoljan sam njime, radi dobar posao, pozitivan je igrač. Upija sve informacije, nekada igra drugačije pozicije na terenu, ali mislim da je dobar u ovome što tražimo od njega. Vidim da uživa, daje se uvijek maksimalno na treningu.

Šego i Pukštas najbolji su strijelci Hajduka. Kako ste ih uspjeli probuditi?

- Ne znam što je bilo prošle godine, ali mogu reći da su oni dva dobra primjera u kojem se mukotrpan rad isplati. Samo guraju naprijed i to im se vraća. Nekada i padnu malo, ali trude se. Nisu uvijek bili od prve minute na terenu, prilagođavali su se, ne preskaču treninge u teretani, fokusirani su i rade jako dobro. Veseli me kad su mladi ljudi ambiciozni.