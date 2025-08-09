TRENER GARCIA UOČI GORICE: Utakmica se neće pobijediti sama od sebe

Hajduk u nedjelju s početkom u 21 sat igra protiv Gorice na Poljudu utakmicu 2. kola SuperSport HNL.

Bit će ovo peta službena utakmica za Bijele na početku nove sezone. U prva dva susreta 2. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu momčad trenera Gonzala Garcije izborila je prolazak protiv azerbejdžanske Zire. Zatim su hajdukovci na Poljudu s 2:1 svladali Istru 1961 na otvaranju prvenstva, a u četvrtak su s 2:1 pobijedili albanski Dinamo City u prvom susretu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Gust raspored utakmica nastavlja se utakmicom protiv Gorice koju vodi bivši igrač Hajduka Mario Carević i koja je u prvom prvenstvenom susretu odigrala 1:1 na gostovanju u Varaždinu.

Trener Garcia baš kao ni u prvoj prvenstvenoj utakmici, ne može računati na suspendirane Livaju i Rebića te na Skelina koji će zbog ozljede izbivati neko vrijeme s terena.

Hajduk i Gorica posljednji su put igrali sredinom svibnja, na kraju prošle sezone, u Velikoj Gorici, a rezultat je tada bio 1:1.

Glavni sudac utakmice je Dario Bel iz Osijeka, pomagat će mu Kristijan Novosel iz Valpova i Luka Pajić iz Rijeke, a četvrti sudac je Nikola Vuković iz Osijeka. VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca je Kruno Šarić iz Županje.

Utakmicu je na press-konferenciji za novinare najavio trener Bijelih Gonzalo Garcia.

Tri pobjede od 2:1. Je li to dokaz karaktera i da Vas slijede?

- Da, sigurno je da imamo karakter. Pobjeđivali smo i kada smo bili lošiji od protivnika. Radimo dobro, nekad izvučemo nešto ni iz čega, a lako je pasti. Oni izvlače utakmicu iz teških situacija, mislim da su sretni i to prenose na navijače, zadovoljni smo time.

Možemo li očekivati promjene s obzirom na ritam utakmica?

- Da, težak je period, nemamo previše vremena za razmišljanje. Svi su dobro, imamo opcije na svim pozicijama, na nekima imamo manje opcija, ali tu su.

Na klupi je Gorice igrač koji je bio kandidat za trenera Hajduka, Mario Carević. Stižu poruke da idu na pobjedu?

- To je i logično, svi idemo na pobjedu. Imaju jako dobre igrače, posebice u sredini, primjerice Pavišić je jako dobar. Moramo biti na 100 %, iako smo veliki klub. Utakmica se neće pobijediti sama od sebe. Rade dobar posao, Mario je dobar trener, ima drugačiji stil. Uvijek je teško i uvijek svi idu na pobjedu.

Kakvo je stanje momčadi nakon četvrtka?

- Igrači su u globalu umorni, i oni su ljudi. Nismo bili sposobni za teške treninge, neki su igrači imali trening dok su se drugi oporavljali. Klub je sada u teškoj poziciji, borimo se i u ligi i u Europi. Vidjet ćemo tko je u kakvom sastavu. Gorica tu ima malu prednost jer ne igra utakmice kao mi. Imamo igrače koji neće igrati sutra, pa će biti svježi za Dinamo u Albaniji, imamo opcija.

Kakva je Gorica kao momčad?

- Oni su doveli dobre igrače otkad sam ja u HNL-u. Imaju jako dobre igrače i kao momčad su posloženi. Imaju ideju koju slijede dok igraju, znaju kako igrati, jako su dobri.

Nema Livaje i Rebića, kako nadomjestiti Livaju?

- Imamo i druge igrače, jako sam sretan s igračima koje imam. Vjerujem svima, igrali smo i protiv Istre bez njega. On je drugačiji igrač, može donijeti nešto drugo, a i oni koji igraju htjeli bi pokazati što znaju.

Kakav je Ante Erceg?

- Znam njegove kvalitete, može odlučiti utakmicu u sekundi. Borac je i ratnik, jako me usrećivao kad je igrao u Istri. Jako je dobar igrač.

Kako vidite Dinamo, jučer se mučio s Vukovarom?

- Mislim da oni rade odličan posao s transferima. Imaju dobre igrače za budućnost koji napadaju, imaju dobrog trenera, imaju šanse i za prvenstvo, kao i uvijek. Ne možemo se uspoređivati s nama, naš fokus nije na njima. Bit će gusto.

Kako podnosite vrućinu? Bacite li se u more?

- Volim more i plaže, ali ne idem na more jer nemam baš vremena. Split je lijep grad s lijepim plažama, ali sada sam fokusiran na nogomet. Kada imam vremena, pokušam otići na ronjenje ili plivanje.

Možete li prokomentirati Ivušića, Pajazitija i Karačića?

- Oni su igrači kao i svi drugi, došli su nedavno kao i ja. Ivušić radi stvari koje vjerojatno prije nije radio, gledamo njegove karakteristike. Ljudi su nekada nervozni kada mora odigrati pas, a nama se ne žuri. Karačić je dobar, igra drugačiju utakmicu nego u Lokomotivi, igra dobro presing, daje nam mnogo mogućnosti. Pajaziti jako dobro igra, tražim od njega da igra kao i do sada, nije previše promijenio stil igre.

Kako vidite Rebića?

- Treba mu vremena, trenira s individualnim trenerom, treba se prilagoditi. Nemamo puno vremena za treninge, ali on je otvoren za opcije, sluša. Očekujemo to od igrača, da rade što bolje mogu i što im kažemo. Ima jako dobar mentalni sklop.