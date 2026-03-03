TRENER GARCÍA UOČI ČETVRTFINALA KUPA: "Ovdje se uvijek trese stolica, ali radim najbolje što znam svaki dan"

Nogometaši Hajduka sutra s početkom od 20 sati igraju protiv Rijeke na Rujevici u sklopu četvrtfinala SuperSport HNL Kupa.

Na novinarska je pitanja uoči susreta odgovarao trener Hajduka Gonzalo García.

Tko može, a tko ne može igrati?

- Šarlija je išao na kontrolu, neće biti sigurno biti spreman, za vikend ćemo vidjeti. S Almenom ćemo vidjeti, možda na nekakav drugi način terapije jer i dalje ima otečen zglob kada kreće trčati. To se mora riješiti, nedjelja će biti teška. Nadajmo se da je sve to popravljivo. Nakon pregleda ćemo vidjeti hoće li biti potrebna operacija.

Može li Livaja odigrati pet utakmica u nizu?

- Igrači uvijek misle da mogu odigrati cijelu utakmicu, i fizički i psihički. Tjedan je jako težak, vidjet ćemo što ćemo, nikad ništa nije sigurno.

Imali ste veliki posjed u Varaždinu, no remizirali ste. Bojite li se da bi Vas se moglo smijeniti ukoliko izgubite jer nismo ni ušli u Europu?

- Uvijek se bojim, ovdje se uvijek trese stolica, ali radim najbolje što znam svaki dan. Posjed nije bitan, bitno je kreiranje šansi, imali smo im previše za zabiti pogodak. Uživam gledati momčad kako dobro igra, no ukoliko ne realizirate neke šanse i ne budete oštri, moguće je da ćete izgubiti. Bilo bi nestvarno da smo izgubili nakon onakve utakmice koja je bila dobra. Ako igramo na istom nivou kao i u Varaždinu, mogli bismo imati dobar rezultat, vidjet ćemo sutra.

Kako ćete se postaviti jer nije ista utakmica kao u prvenstvu?

- Jaka je momčad, imaju dobre igrače i mogu ih rotirati kako žele. Agresivni su i jaki, ne daju ti mjesta, prate igrače. Koriste svoje karakteristike kako bi usmjerili igru u svoju korist. Očekujem jaku i zahtjevnu utakmicu, moramo jako ući u nju i kako bismo nametnuli svoj ritam. Oni idu na pobjedu, kao i mi. Igrali smo tri puta protiv njih i pobijedili ih jednom. Nismo bili toliko „slobodni“ u igri u posljednjoj utakmici.

Hoće li biti lakše momčadi ukoliko zabiju izvan šesnaesterca jer su svi golovi osim jednog tako postignuti?

- Mislim da inače dobro igramo, a ako želite igrati s dva napadača, treba vam više ljudi. Imali smo mnogo šutova i izvan 16 metara, nismo momčad koja ima takve igrače. Kreirali smo mnogo prilika, u Varaždinu 28, čini mi se. Ako smo gladni, gladni smo. Radimo kako bismo pobijedili, imamo plan i moramo se više postavljati. Nekada je problem i discipline, svi na terenu moraju znati što se od njih traži. To se moglo vidjeti i protiv Istre. Nismo najsretnija momčad na svijetu.

Mislite da momčad nije disciplinirana tijekom prekida?

- Postoje stvari koje se ne bi trebale dogoditi, ali se događaju. To utječe na ishod utakmice. Generalno smo disciplinirani, ali ne uvijek. To je važno, o tome ovisi kako će utakmica završiti.

Rijeka ima dobre igrače u vezi koji su opasni?

- To je činjenica, znamo kako igraju. Ne mislim da su fizički najmoćnija momčad. Ako ne radite dovoljno dobro, ubiju te. Imaju kvalitete, mogu što žele. Mogu povećati tempo, dinamični su, agresivni, to su im kvalitete.

Rijeka igra svaka tri dana, a imaju i prednost domaćeg terena. Vidite li to kao prednost?

- Ne bih baš to tako rekao, igraju svaka tri dana, ali ako mi dobro uđemo u utakmicu, ne vjerujem da će biti problema.

Jeste li vježbali pucanje penala?

- Pucali smo ih nekoliko puta, ali ne možete uključiti emociju pogreške u vježbu. Svi znaju pucati penal, ali važno je to napraviti u pravom trenutku. Treba imati osobnost prvo odlučiti pucati, a onda i samopouzdanje za šutirati. Jednostavno je. Golmani tu ispadaju junaci.

Nakon Rijeke slijedi Dinamo. Koja je utakmica važnija?

- Svaka je važna. Želimo proći dalje u Kupu, to je važno zbog Europe, ali postoji i sljedeće kolo. U derbiju svi žele pobjedu. Poraz u njemu bi nas udaljio od Dinama koji uzima bodove. Puno zabija u svakoj utakmici, ali moramo biti blizu i boriti se koliko možemo.

