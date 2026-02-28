TRENER GARCÍA NAKON REMIJA: Ne znam što reći, prosuli smo bodove

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17:45 igrali protiv Varaždina utakmicu 24. kola SuperSport HNL-a, a rezultat je ostao neriješen, 1:1. Hajduk je poveo preko Rebića u 23. minuti, no u 41. je Tavares poravnao rezultat.

Utakmicu je prokomentirao trener Bijelih Gonzalo García: „Išli smo na pobjedu, prosuli smo nekoliko bodova danas. To je to. Ne znam što reći, bili smo tisuću puta u njihovom prostoru, imali smo dobre ulaske i sve. Očito nismo imali dovoljan apetit.“

Jeste li bili dovoljno "gladni"?

Jesmo, ali danas nešto nije štimalo. Ne možeš bacati poene u vjetar kao danas ako želiš biti uspješan klub.