TRENER GARCIA NAKON POBJEDE: Nekada budeš u šoku jer ne uspijevaš zabiti, a golovi ti dolaze ni od kud

Nogometaši su Hajduka danas od 21 sat igrali protiv albanskog Dinamo Cityja na Poljudu u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Za vodstvo gostiju zabio je Bregu u 36. minuti nakon šuta iz daljine, a rezultat je potom poravnao Durdov u 49. minuti kada je nakon Krovinovićeva prolaska i ubačaja glavom pospremio loptu u mrežu za 1:1. Bamba je golom u 63. minuti Hajduk doveo u prednost nakon što je oduzeo loptu i matirao Teqju za 2:1. Utakmicu je obilježio debi Rebića kojemu je Poljud skandirao ime nakon ulaska u igru.

Svoj je komentar utakmice dao trener Bijelih Gonzalo Garcia: „Zadovoljan sam kako smo odigrali i što smo pokazali, ali nisam sretan što nismo zabili još koji gol. Pokušavali smo, trudili smo se, igrači su davali sve od sebe. Nismo se pokušali povući, davali smo sve od sebe. Igrači nisu „mašine“, jasno je da su umorni.“

Je li Livaja zadovoljan svojom pozicijom?

- Mislim da je on sretan. Imao je 2-3 dobre šanse. Ne znam zašto mislite da nije dobar. Dobro radi na treninzima i na terenu. Možda će imati i više prilika na drugoj poziciji.

Kako ste zadovoljni ulaskom u drugo poluvrijeme?

- Jako sam zadovoljan, pogotovo Livajom, imao je nekoliko šansi koje nažalost nisu završile u golu. Nekada budeš u šoku jer ne uspijevaš zabiti, a golovi ti dolaze ni od kud. Kada ih nismo stiskali kako smo trebali, izlazili su naprijed. Zadovoljan sam igrom igrača, moramo gurati još jače i još više.

U Vašoj su momčadi krila dobro igrala što nije bio slučaj prije u Hajduku?

- Želimo da budu hrabri, da budu ofenzivni, da trče natrag. Više je toga dolazilo od centralnih igrača, primjerice kod Livaje. Jako sam sretan što je Durdov zabio gol i što su ljudi došli pogledati utakmicu.

Rebić je danas odigrao dobru utakmicu na prirodnoj poziciji, a Bamba također na drugoj strani?

- Bamba može igrati na obje strane, ima brzinu. Rebić je vertikalan, ide previše do korner zastavice. Ne znam ga u potpunosti, igrao je na drugoj strani u reprezentaciji.

Što očekujete od utakmice u Tirani?

- Mislim da će nas čekati, rade dugo vremena s ovim trenerom koji ima ideje. Vidjeli ste da mogu biti opasni kada iziđu naprijed. Mislim da je nekada problem odluke, mi možemo dobro igrati, a da nas oni pritisnu. Imaju ideju i idemo na pobjedu, nema se o čemu razglabati.

Može li Hajduk pobijediti u idućoj utakmici?

- Nije velika razlika, ali šanse variraju. Idemo pobijediti utakmicu. Iako smo ih pritiskali, oni su izišli prema naprijed. Imamo šanse pobijediti utakmicu.