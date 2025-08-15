Trener Dinamo Cityja: Sada sam srušio Hajduk, a 2017. drugog hrvatskog giganta

Ilir Daja, trener albanskog Dinamo Cityja, komentirao je eliminiranje Hajduka u trećem pretkolu Konferencijske lige. Nakon što je u prvoj utakmici domaćin na Poljudu pobijedio 2:1, na uzvratu u Tirani Dinamo City nakon produžetaka je slavio 3:1.

"Danas smo pokazali drugo lice. Ali i u Splitu smo odigrali dobro prvo poluvrijeme. Respektirali smo Hajduk, znamo koliko je to veliki klub, dobro smo se pripremili. Naši igrači pokazali su ogromnu želju. Čestitam im. Osjećam se sjajno. Ova pobjeda vratila me je u ljeto 2017. kada sam kao trener Skenderbeua u play-offu Europa lige eliminirao drugog giganta hrvatskog nogometa, zagrebački Dinamo. Vrlo smo sretni svi zajedno i ovo je predivan osjećaj."

Izbacio je zagrebački Dinamo iz Europa lige i pobijedio ga u Konferencijskoj ligi

Inače, Daja je još jednom pobijedio hrvatski Dinamo. Prije dvije godine u skupini Konferencijske lige je kao trener kosovskog Ballkanija prvo izgubio od momčadi koju je vodio Sergej Jakirović na Maksimiru 3:0, a onda je u Prištini slavio 2:0, piše Index.

Utakmica u Tirani igrala se u atmosferi kao da je u Splitu, ali malobrojni navijači Dinamo Cityja dobro su parirali daleko brojnijoj Torcidi. Daja se osvrnuo na to: "Iako naši navijači nisu bili u Splitu, danas su nam stvarno puno pomogli. Lijepo je što smo ih razveselili. Svi Albanci koji vole nogomet noćas slave."