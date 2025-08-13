Trener Dinamo Cityja otkrio koja su ga to dva igrača Hajduka očarala

Hajduk je u prvoj utakmici na Poljudu slavio 2:1 pa Dinamo City nema mjesta za kalkulacije, mora od prve minute krenuti po pobjedu.

'Bit će teška utakmica, počinjemo s golom zaostatka. Trebamo biti jako jako oprezni i usredotočeni. Sve se može dogoditi, ovo je nogomet. Trebamo iskoristiti naše šanse i onda je sve moguće', kazao je trener Dinamo Cityja Ilir Daja u najavi sutrašnjeg susreta (20.45 sati, HDTV, MAXtv).

Hajduk je bio bolji u prvoj utakmici, a pogotovo u drugom dijelu. Što želite promijeniti za sutrašnji susret?

'Morat ćemo nešto mijenjati, ali vjerojatno će i protivnik učiniti isto. Drugo poluvrijeme je Hajduk bio stvarno dobar, morat ćemo sigurno sigurno nešto promijeniti, da.'

U Splitu smo vas pitali koji je najbolji Hajdukov igrač i niste nam odgovorili. Možda sada nakon prve utakmice možete.

'Hajduk ima jako puno dobrih igrača. Kapetan je dobar, a broj 23 (Krovinović) i lijevi bek s brojem 32 (Hrgović) su me najviše očarali. I drugi su stvarno dobri, a moram istaknuti i Pajazitija. Dobro je za nas da jedan albanski igrač igra u velikom klubu', otkrio je Daja, piše tportal.