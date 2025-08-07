TRENER DAJA NAKON PORAZA: Bilo je nevjerojatno igrati protiv Hajduka pred ovoliko navijača na Poljudu

Nogometaši su Hajduka danas od 21 sat igrali protiv albanskog Dinamo Cityja na Poljudu u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Za vodstvo gostiju zabio je Bregu u 36. minuti nakon šuta iz daljine, a rezultat je potom poravnao Durdov u 49. minuti kada je nakon Krovinovićeva prolaska i ubačaja glavom pospremio loptu u mrežu za 1:1. Bamba je golom u 63. minuti Hajduk doveo u prednost nakon što je oduzeo loptu i matirao Teqju za 2:1. Utakmicu je obilježio debi Rebića kojemu je Poljud skandirao ime nakon ulaska u igru.

Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao trener Dinamo Cityja Ilir Daja.

Vjerujete li da ćete proći dalje?

- Bilo je nevjerojatno igrati protiv Hajduka pred ovoliko navijača na Poljudu. Vjerujem da smo dobro krenuli u utakmicu, imali smo mnogo dobrih trenutaka. Drugo smo poluvrijeme započeli kasnije sa svojim planovima, nekih 15-20 minuta. Izgubili smo energiju, a izgubiti samo s jednim golom razlike od kluba kao što je Hajduk nije loše. Kući ćemo pokušati odigrati bolje i dati sve od sebe jer na kraju igramo ispred svojih igrača.

Drugi je gol primljen zbog greške vratara. Je li to najveći problem Vaše momčadi?

- Sigurno je da nismo najbolje ušli u drugo poluvrijeme. Golman ima iskustva, ali primili smo gol iz greške.

Je li Hajduk favorit?

- Mislimo da su šanse 60:40. U nogometu je sve promjenjivo. Pokušat ćemo sve na svome terenu jer se moramo vratiti zbog gola manjka.

Imate li slične navijače, kako Vas se dojmila atmosfera?

- Atmosfera je bila odlična, nogomet se nakraju igra zbog navijača. Mislim da ćemo mi imati dobre navijače i da će dosta njih doći na utakmicu.

Hajduk je imao više šansi. Može se reći da ste imali sreće jer ste izgubili samo s jedan razlike?

- Sigurno je da smo mogli primiti još koji gol, a ovo je naše prvo iskustvo u Europi nakon 15 godina. Neki igrači ovo natjecanje igraju prvi put. Iako je naša igra bila puna grešaka, u postotku je Hajduk bio bolji, a mi smo činili greške.