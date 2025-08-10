TRENER CAREVIĆ NAKON PORAZA: Neke šanse jednostavno ne smiješ promašiti

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv Gorice na Poljudu utakmicu 2. kola SuperSport HNL. Bolji su bili koji su slavili rezultatom odnosno golovima Benrahoua i Šege iz najstrože kazne u 52. i 62. minute, a debi je u bijelom dresu upisao Raçi. Hajduku su dva gola, Šegin i Kalikov, bila poništena zbog zaleđa.

Nakon susreta trener Gorice Mario Carević odgovarao je na novinarska pitanja: „Čestitam Hajduku na pobjedi, komentirat ću samo prvo poluvrijeme u kojima smo imali samo par situacija Čuića koje je morao zabiti. Hajduk je zabio iz naših grešaka, morat ćemo to stabilizirati u budućnosti. Nakon penala u crvenog kartona nismo imali nešto posebno, stajali smo u 4-4-1 formaciji, čekali smo kontru.“

To je riješilo utakmicu?

- Da, morali smo biti oprezniji, moramo znati naučiti kontrolirati situaciju. Durakovića sada nemamo dvije minute. Za uzeti nešto Hajduku moraš zabiti da bi pobijedio, bio bi drugačiji tijek utakmice. Ne mogu zamjeriti nikome, dali smo maksimum, još smo u slaganju. Nismo ni približno kompletirali roster, ali ako ovako nastavimo, utjeha mi je da ćemo biti još bolji.

Igrate čak 6 utakmica u gostima. Kako to utječe psihički?

- Nije mi nikakva panika, ne želim potencirati neke stvari. Meni je više bila alarmantna činjenica da u gostima prije nismo uzimali bodove. Sada će se, nadam se, to ići kako treba.

Je li Vam lijevi bek loš? Sve je tamo prolazilo?

- Ah, sve ide na individualnu kvalitetu, to nije bilo najbolje, ali gradimo se.

Možete li usporediti prošlosezonskog i ovosezonskog Hajduka?

- To su dva drugačija trenera, mislim da ćemo gledati dva drugačija pristupa, ali potreban je širi uzorak za gledati taj učinak.

Kako komentirate povratak Rebića?

- On je stvarno zadužio Hrvatsku na reprezentativnoj sceni, podignut će gledanost lige i svega, drago mi je što se vratio, toplo to pozdravljam.