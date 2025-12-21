TRENER ČABRAJA NAKON PORAZA: "Nekad znam reći da sam moralna greda Hajduka, ljudi svakako neke stvari protumače"

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Vukovara 1991 na Poljudu u okviru 18. kola SuperSport HNL-a. Konačni je rezultat otišao na stranu Hajduka, Šego je u 7. minuti doveo Bijele u vodstvo, gosti su smanjili preko Puljića u 61. minuti, a Livaja je u 70. zabio za konačnih 2:1. Utakmicu su obilježila čak tri crvena kartona, jedan gostima, točnije Tadiću i dva domaćinima, Rebiću pa Livaji u svega dvije minute razlike.
Utakmicu je na press-konferenciji prokomentirao trener Vukovara 1991, Silvijo Čabraja: „Čestitke Hajduku na pobjedi, loše smo ušli u utakmicu. Nakon toga smo imali isključenje, Hajduk je mogao otići na više golova razlike. U drugom smo poluvremenu izjednačili, stoperi su se trebali dignuti više i morali smo izgurati loptu u gol.“
Imate li kadar za ostati u Ligi?
- Nadam se da ćemo dovesti 4-5 igrača i popuniti pozicije koje nam nedostaju. Da ne vjerujem u to, ne bih otišao u Vukovar.
Jesu li se Vaši igrači prepali Poljuda?
- Pa može se tako reći, atmosfera je bila odlična, mislim da su samo Tičinović i Puljić igrali na Poljudu. Svi su ostali igrali po drugim ili trećim ligama. Nisam nesretan, idemo dalje sretni kući za blagdane jer smo predzadnji.
Pobijedili ste Dinamo, a izgubili od Hajduka. Tko je po Vama bolji?
- Ne razmišljam o njima, razmišljam o Vukovaru i da on bude što bolji.
Što treba napraviti da se dobiju dobri konkurenti?
- Radimo na tome da dobijemo što više bodova. Do isključenja Tadića mislim da smo dobro konkurirali. Nadam se da ćemo se preseliti u Osijek i da ćemo imati bolje uvjete i da se naviknemo na stadione HNL-a. U Rijeci smo se dignuli kad smo se naviknuli na brzinu terena i sve što ide uz to.
Je li jedan dan želja doći na Poljud?
- Nekad znam reći da sam moralna greda Hajduka, ljudi svakako neke stvari protumače, a mediji imaju drugu priču. Bilo je nekih kontakata.