TRENER ČABRAJA NAKON PORAZA: "Nekad znam reći da sam moralna greda Hajduka, ljudi svakako neke stvari protumače"

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Vukovara 1991 na Poljudu u okviru 18. kola SuperSport HNL-a. Konačni je rezultat otišao na stranu Hajduka, Šego je u 7. minuti doveo Bijele u vodstvo, gosti su smanjili preko Puljića u 61. minuti, a Livaja je u 70. zabio za konačnih 2:1. Utakmicu su obilježila čak tri crvena kartona, jedan gostima, točnije Tadiću i dva domaćinima, Rebiću pa Livaji u svega dvije minute razlike.

Utakmicu je na press-konferenciji prokomentirao trener Vukovara 1991, Silvijo Čabraja: „Čestitke Hajduku na pobjedi, loše smo ušli u utakmicu. Nakon toga smo imali isključenje, Hajduk je mogao otići na više golova razlike. U drugom smo poluvremenu izjednačili, stoperi su se trebali dignuti više i morali smo izgurati loptu u gol.“

Imate li kadar za ostati u Ligi?

Nadam se da ćemo dovesti 4-5 igrača i popuniti pozicije koje nam nedostaju. Da ne vjerujem u to, ne bih otišao u Vukovar.

Jesu li se Vaši igrači prepali Poljuda?

Pa može se tako reći, atmosfera je bila odlična, mislim da su samo Tičinović i Puljić igrali na Poljudu. Svi su ostali igrali po drugim ili trećim ligama. Nisam nesretan, idemo dalje sretni kući za blagdane jer smo predzadnji.

Pobijedili ste Dinamo, a izgubili od Hajduka. Tko je po Vama bolji?

Ne razmišljam o njima, razmišljam o Vukovaru i da on bude što bolji.

Što treba napraviti da se dobiju dobri konkurenti?

Radimo na tome da dobijemo što više bodova. Do isključenja Tadića mislim da smo dobro konkurirali. Nadam se da ćemo se preseliti u Osijek i da ćemo imati bolje uvjete i da se naviknemo na stadione HNL-a. U Rijeci smo se dignuli kad smo se naviknuli na brzinu terena i sve što ide uz to.

Je li jedan dan želja doći na Poljud?

Nekad znam reći da sam moralna greda Hajduka, ljudi svakako neke stvari protumače, a mediji imaju drugu priču. Bilo je nekih kontakata.