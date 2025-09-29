Treći HR.Weekend: „Najveća snaga kompanije uvijek su ljudi“

Treće izdanje HR.Weekenda u Rovinju još je jednom pokazalo da budućnost rada ne oblikuju samo tehnologije i procesi, nego prije svega, ljudi. U sklopu Weekenda.18, festival je spojio stručnjake za ljudske potencijale, lidere kompanija i međunarodne govornike u razgovorima o tome kako graditi otpornije, agilnije i zdravije organizacije.

„HR.Weekend je puno više od festivala. Želimo da bude centralno mjesto HR-a u regiji, prostor za razmjenu ideja, učenje, ali i zabavu“, istaknuo je direktor Daniel Ackermann, CEO Degordiana i Luppe, podsjetivši da je festival i prilika da se nagrade najbolji. Ove godine, uz Top Workplace i HR Managera godine, uvedena je i nova kategorija Best of the Best, priznanje za kompanije koje postižu iznimne rezultate iznad industrijskog prosjeka.

Razgovori u Rovinju pokazali su koliko se uloga HR-a promijenila. „Ako HR želi biti stvarni partner u poslovanju, mora prestati biti „vatrogasac“ i zauzeti mjesto za stolom gdje se donose odluke“, poručio je Alen Premužak, executive coach i business trener iz Dissimilisa. Upravo to potvrđuju i iskustva iz korporativnog vrha, Ivan Paić, član Uprave Končara, istaknuo je kako „transformacija nije nešto što se događa slučajno, nego promjena koju želimo izazvati. Naglasak smo stavili na ljude, njihovo znanje i rezultate. HR je u tome ključni partner Uprave.“ Još izravniji bio je Srđan Kondić, predsjednik Uprave Addiko Banke Srbija: „Ako mislite da ste završili i slučajno zaspite, drugi će vas prestići.“

Da uspjeh ovisi o ljudima, a ne samo o procesima, potvrdio je i globalni stručnjak Ilya Bonic, predsjednik odjela za karijere i voditelj strategije u Merceru: „Prvo moramo razumjeti koje vještine već imamo, zatim ih povezati s konkretnim projektima i omogućiti mobilnost zaposlenika. Razvoj vještina mora postati kontinuiran proces, samo tako kompanije neće pratiti promjene, nego ih voditi.“

Uz teme transformacije, sudionici su otvorili i pitanja koja izlaze izvan okvira poslovnih tablica. Klinička psihologinja i seksualna terapeutkinja izv. prof. dr. sc. Tanja Jurin govorila je o romantičnim odnosima na poslu: „Svi znamo da se partneri nekad upoznaju na poslu, to je prirodno i neizbježno. Pitanje nije treba li takve odnose zabraniti, nego kako ih usmjeriti da ne štete niti zaposlenicima niti kompaniji.“ Sportski psiholog dr. sc. Boris Balent povukao je pak paralelu između sporta i poslovnog svijeta: „U sportu, razlika od samo jedan posto motivacije ili mentalne snage može odlučiti hoće li netko ostvariti karijeru. Isto vrijedi i u poslu, bez povjerenja, podrške i jasne vizije nema vrhunskih rezultata.“

Primjeri iz prakse dodatno su naglasili važnost povezanosti ljudi unutar kompanija. Tako je predstavljena i interna komunikacijska platforma Info Nelt, osmišljena za 5.500 zaposlenika Nelt Grupe. „Cilj je povezati sve, od timova u uredu do radnika na terenu i dati svima jednaku priliku da budu uključeni i informirani“, istaknula je Bojana Mucić, izvršna direktorica za ljudske potencijale Nelt Grupe.

Kroz predavanja, radionice i otvorene razgovore, tijekom dvodnevnog programa HR.Weekend je pokazao da budućnost rada neće oblikovati samo tehnologija, već i povjerenje, znatiželja i ljudska povezanost. Treće izdanje potvrdilo je ono najvažnije – ljudi su i dalje najveća vrijednost svake kompanije, a kada im se pruži prostor za rast, svaka promjena postaje prilika.