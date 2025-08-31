Trebate li oprati meso prije kuhanja?

U pojedinim kulturama, kao što je slučaj na Karibima, pranje mesa smatra se pokazateljem čistoće u kuhinji. U tu se svrhu najčešće koristi limunov sok ili otopina bijelog octa. Međutim, postavlja se pitanje – je li ovaj postupak doista siguran i koristan?

Što znači "pranje mesa"?

Pranje mesa podrazumijeva ispiranje rezanih ili cijelih komada mesa pod mlazom vode kako bi se uklonile nečistoće ili ostaci masnoće i kože. Ponekad se meso prethodno namače u vodi pomiješanoj s octom ili limunovim sokom, a zatim se ispire, začini i tek onda kuha ili zamrzava, prenosi nova.rs.

Ova praksa potječe iz kulturnih običaja u nekim zemljama, ali i iz uvjeta u kojima se meso kupuje. Primjerice, u zemljama u razvoju meso se često nabavlja na tržnicama gdje se životinje kolju neposredno prije prodaje. U takvim okolnostima pranje mesa uobičajeno je kako bi se isprala krv ili eventualni ostaci kostiju nastali pri klanju.

Pranje mesa vodom ili kiselom otopinom

Sirovo meso, perad i riba mogu biti kontaminirani bakterijama i virusima opasnima za zdravlje. Najčešći uzročnici trovanja hranom su Salmonela, Listeria, Campylobacter, E. coli, ali i virusi poput norovirusa i hepatitisa A.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) upozorava da pranje mesa zapravo može raširiti bakterije po sudoperu, radnim površinama i priboru. Na taj se način povećava rizik da se kontaminiraju namirnice koje se jedu sirove, poput voća ili salate, navodi se u članku na Healthlineu.

Studije pokazuju da kiselina, poput octa ili limunova soka, može smanjiti količinu bakterija na površini mesa, dok obična voda ne uklanja dovoljno patogena i dodatno širi kontaminaciju po kuhinji. Zbog toga stručnjaci ističu da je daleko sigurnije potpuno izbjegavati pranje mesa.

Najčešće korištena kisela sredstva

Otopina bijelog octa – sadrži octenu kiselinu koja može usporiti rast bakterija na govedini, piletini i pačetini.

Sok od limuna ili limete – često se koristi u karipskoj kuhinji i daje mesu svjež miris.

Natrij-hidroksid (NaOH) – koristi se u prehrambenoj industriji za uklanjanje bakterija, ali nije namijenjen za kućnu upotrebu.

Ipak, i dalje nije dokazano da ova sredstva uništavaju viruse, stoga je jedina pouzdana metoda da meso bude sigurno – temeljita toplinska obrada.

Pravila sigurnog rukovanja hranom

Najbolji način da zaštitite sebe i ukućane jest pridržavati se osnovnih higijenskih pravila:

Perite ruke i površine – najmanje 20 sekundi toplom vodom i sapunom.

Razdvajajte sirove i gotove namirnice – kako bi se spriječila unakrsna kontaminacija.

Dobro toplinski obradite meso – svaka vrsta ima preporučenu unutarnju temperaturu za sigurnu konzumaciju.

Odmah spremite u hladnjak – meso treba brzo ohladiti i pravilno odmrzavati (u hladnjaku, hladnoj vodi ili mikrovalnoj pećnici).