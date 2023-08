TREBALE NA VLAK ZA ZAGREB, NO DOČEKALO IH IZNENAĐENJE Bez ikakvih najava, odjednom je umjesto vlaka vozio autobus

Ono što je trebalo biti normalno putovanje iz Splita za Zagreb, koje su dosada odradile toliko puta da su prestale i brojati, postalo je nešto čega će se sigurno sjećati - i to ne po dobrome.

Naime, dvije čitateljice jutros su se s trajekta uputile direktno na splitski kolodvor, gdje su trebale na vlak za Zagreb koji je po rasporedu trebao biti u 14:09 sati. Karte za vlak uredno su kupljene jučer, bez ikakvih problema, putem web stranice na kojoj su odabrale sve potrebno - od vagona i sjedala, strane vlaka, do ostalog.

No, na pultu za informacije ih je zateklo iznenađenje: nema vlaka, već za Zagreb ide autobus. Bez obavijesti ili objašnjenja, već odrješito: "Koji vlak?! Ide vam autobus do Zagreba, i to je to!"

"Imale su karte, otpratio sam ih na trajekt, i sve je bilo u redu", rekao nam je otac putnica.

"No, odjednom me zove kćer sva u panici i govori: nema vlaka, ide autobus."

Informacija na mrežnim stranicama nema, kao ni obavijesti o promjeni. Probali su zvati kolodvor za više informacija, no neuspješno. Kaže, telefon stalno zvoni ali nitko se ne javlja.

Opet su probali na šalter s istom gospođom, te se kroz bujicu pitanja napokon došlo do odgovora: danas za Zagreb neće ići vlak koji je po rasporedu bio predviđen u 14:09, već autobus koji će odmah ući na autocestu, stati kod Macole i ići do Zagreba.

"Zamislite kako je strancima koji se nađu u ovakvoj situaciji, kada je nama bilo neugodno i zbunjujuće iskustvo, a iz Hrvatske smo i govorimo jezik", kaže. "Kako objasniti da bez ikakve objave ili razloga, odjednom ne ide vlak koji čekate nego autobus?"

Iako će na kraju sretno stići na odredište, ipak je razlika ide li se vlakom ili autobusom. Odabrale su vlak jer je ugodnije i imaju više slobode, a za što se tiče iznenadne promjene bi bar htjele - dostupan razlog.