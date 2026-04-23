Tražio apartman na Makarskoj rivijeri pa odlučio sve iznijeti javno. Rasprava planula u sekundi: "Znači pokušao sam joj smisleno odgovoriti..."

Osoba koja je tražila apartman u Tučepima ostala je neugodno iznenađena kada je dobila informaciju o cijeni noćenja. Iznos koji joj je ponuđen bio je toliko visok da je, kako je sama rekla, ostala bez riječi i u šoku.

Oglasila se na Redditu:

"Nađem na Facebook grupi Apartmani Makarska Rivijera odličan apartman (2+2) u Tučepima, pitam za ponudu, kažu isključivo 7 noćenja, okej, ajd može i to, 2. red je do mora, pitam za cijenu. 220 eura po noćenju, opao sa stolca", stoji u objavu.

Ističe da je pokušao odgovoriti i ubaciti dozu sarkazma, no situacija ga je dodatno iznenadila kada mu je poslana i hotelska ponuda u istom mjestu, koja je iznosila oko 1650 eura za isto razdoblje, uz uključen polupansion. Kako navodi, hotel je smješten gotovo uz more, kao i ponuđeni apartman.

Cijene 'skočile u nebo'

Cijene smještaja u tom dijelu obale znatno su porasle u odnosu na ranije godine, a ponuda je, prema navodima, često uvjetovana i dodatnim pravilima i ograničenjima. To je kod dijela potencijalnih gostiju izazvalo nezadovoljstvo i iznenađenje.

U raspravu su se uključili i korisnici interneta, koji su komentirali da su cijene na hrvatskoj obali u nekim slučajevima postale usporedive s cijenama u inozemstvu, pa čak i više.

Dio njih smatra da je razlog tome povećana potražnja i kratka turistička sezona, dok drugi upozoravaju da bi visoke cijene mogle odbiti turiste.

"Kako misliš dokle ovako?"

"Ja ne znam tko te apartmane plaća kada se po 200 eura noć može naći hotel s dvama ili trima obrocima, a ne da trčiš s plaže kuhati, prati lonce i slično", stoji u komentaru jedne korisnice Reddita.

"Kako misliš dokle ovako? Pa dok se može, ne znam što ti radiš u životu no jel može 500 eura manja plaća jer ja smatram da si bezobrazno previše plaćen?

Dok ima ljudi koji će platiti 220 dotle će biti takve cijene, ako svi budu kao ti ove godine i kažu hvala, ne. Druge godine neće biti 220",dodaje drugi korisnik Reddita.

"Gle, oni su ti dali cijenu za noćenje koja njima treba, a ne cijenu koja je srazmjerna tržištu i konkurenciji. Što očekuješ od kmeta koji je čitav život navikao šišati još veće kmetove koji im daju te pare jer ne znaju za bolje", piše treći.