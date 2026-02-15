Tražilo se mjesto više: Studentsko Valentinovo nadmašilo sva očekivanja

Studentski centar Split i ove je godine, već tradicionalno, organizirao posebno izdanje romantične večere za studente povodom Valentinova u restoranu SOS. Ono što je krenulo kao simpatična ideja da se mladima ponudi pristupačna, ali svečana večer, preraslo je u jedan od najiščekivanijih studentskih događaja veljače.

Interes je bio izniman, mjesta su se popunila rekordnom brzinom, što potvrđuje koliko studenti cijene ovakav koncept. U svega 10 minuta planulo je svih 50 mjesta restorana SOS, a lista čekanja pokazala je da ni tri ovakve večeri za redom ne bi bile dovoljne da svi zainteresirani dožive ovo jedinstveno iskustvo.

Ovogodišnji meni s četiri slijeda, po cijeni od svega 10 eura po osobi pružio je gostima pravi mali gastronomski bijeg iz svakodnevice, u ambijentu koji je za ovu prigodu bio posebno uređen.

Prvi slijed se sastojao od pažljivo osmišljene selekcije kanapea i tartova za dvoje, a za toplo predjelo studenti su mogli birati između crnog rižota sa sladoledom od sira ili pljukanaca u dalmatinskom šugu. Filet komarče na pireu od graška bio je prava zvijezda glavnog jela, kao i otkošteni punjeni batak sa povrćem sa žara. Za desert posluženo je slatko iznenađenje – popularna kruška te mignion od čokolade za one koji više vole klasične deserte.

Večera za Valentinovo u restoranu SOS tako je još jednom pokazala kako studentski život ne mora stati na predavanjima i ispitima i kako Studentski centar Split studentima može ponuditi sadržaj koji stvara uspomene i tradiciju kojoj se studenti svake godine rado vraćaju.