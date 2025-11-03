Transfer u Banovini: Šuta popunio upražnjeno mjesto! Ružica Đonlić postala nova voditeljica Odsjeka za protokol, odnose s javnošću i međunarodnu suradnju Grada Splita

Ružica Đonlić postala je nova voditeljica Odsjeka za protokol, odnose s javnošću i međunarodnu suradnju Grada Splita, potvrđeno nam je iz splitske gradske uprave. Time je popunjeno mjesto koje je duže vrijeme bilo upražnjeno.

Nasljednica Kristine Čuvalo

Podsjetimo, navedeno radno mjesto nekoć je obnašala Kristina Čuvalo, koja je napustila Banovinu na samom kraju mandata bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka. Od tada, Odjel za odnose s javnošću i međunarodnu suradnju djelovao je bez stalnog voditelja.

Prije dolaska u Grad Split, Đonlić je radila u Centru za izvrsnost Splitsko-dalmatinske županije, ustanovi koja djeluje pod ingerencijom županije kojom upravlja HDZ. Njezin prelazak u gradsku upravu tako predstavlja svojevrsni "transfer" između županijskih i gradskih institucija.

Uobičajena praksa u splitskoj upravi

Ovakvi prijelazi službenika između različitih javnih institucija nisu rijetkost u splitskoj administraciji. Slične su kadrovske prakse bile prisutne i za mandata bivših gradonačelnika, među kojima su i Ivica Puljak te Andro Krstulović Opara.