TRAKAVICA IVANIŠEVIĆ - DRAGOVIĆ IDE DALJE "Imali smo normalani obiteljski i poslovni odnos do promjena u njegovom ljubavnom životu"

Nacional.hr objavio je kako se Tatjana Dragović prije pola godine na saslušanju u policiji branila od optužbi Gorana Ivaniševića da ga je prevarila i dovela u zabludu.

"Nitko ne osporava da je Goran djeci kupovao poklone i plaćao određene troškove izvan utvrđenog iznosa alimentacije, ali nije plaćao alimentaciju sukladno sudskoj presudi. To je sve što imam za reći u odnosu na kazneno djelo ovjeravanja neistinitog sadržaja za koje me se tereti", rekla je između ostalog, prema tekstu Nacionala, Tatjana Dragović, bivša supruga Gorana Ivaniševića na saslušanju u policiji, gdje je privedena u večernjim satima koncem travnja.

Naime, Ivanišević je, pišu, protiv Tatjane Dragović i svoje kćeri podnio kaznenu prijavu i zato što su ga "ovršile jer nije plaćao alimentaciju". Ivanišević ih navodno tereti da su ovjerile neistinit sadržaj na temelju čega je bio ovršen.

11 godina nakon potpisivanja sporazuma kojim su regulirali međusobne odnose, a koji je javno objavljen jučer, Goran Ivanišević kazneno je prijavio svoju bivšu suprugu Tatjanu Dragović zbog prevare.

Optužio ju je, piše Nacional, da je "njega i njegovu majku dovela i još uvijek ih drži u zabludi, jer ga je nagovorila da potpiše taj Sporazum". Dodatno ju je, pišu, optužio i da je zatajila njegov dio novca od nekretnine koju je njegova majka prenijela na njega, a on je darovao Tatjani Dragović, nakon čega je ona tu nekretninu prodala za 5.6 milijuna eura.

Ivanišević navodno tvrdi da je s 1.8 milijuna eura ona zatvorila hipotekarni kredit podignut u Zagrebačkoj banci, ali da mu 60 posto od preostalog iznosa nikada nije dala. Optužio ju je i zbog, gore spomenute, ovrhe radi neplaćanja alimentacije za djecu.

"Nas dvoje smo imali normalan obiteljski i poslovni odnos sve do promjena u njegovom privatnom ljubavnom životu, od kada se njegovo ponašanje krenulo mijenjati. To kao njegov samostalan izbor ili izbor pod pritiskom nove okoline mogu prihvatiti u okviru u kojem to ne ugrožava mene, kao što me ugrožava sada ovim lažnim kaznenim prijavama. Ponavljam da je potpuno netočno da sam prevarila Gorana na bilo koji način", zaključila je još, piše Nacional.