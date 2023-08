TRAJE POTRAGA ZA VOZAČEM KOJI JE AUTOM UPAO U RIJEKU, A ZATIM POBJEGAO "Našli smo čarapu, njegova je"

Prije dva dana na području PU požeško-slavonske, nedaleko od Požege, došlo je do nesvakidašnje prometne nesreće. Vozač osobnog automobila upao je u rijeku. Suputnik je pronađen, ali vozaču nema ni traga. Još uvijek traje potraga, piše Index.

"U nedjelju 27. kolovoza 2023. nakon prometne nesreće u kojoj 37-godišnji vozač nije pronađen na mjestu događaja pretraženo je oko 80 hektara šireg prostora. Jučer je u suradnji s HGSS-om i vatrogascima policija pregledala ukupno 450 hektara prostora uz rijeku Veličanku te područje oko mjesta Mihaljevci.

Pregledom navedenog područja 37-godišnjak na tom području nije pronađen te se uz navedene poduzimaju i ostale mjere daljnjeg traganja. U provedbi navedenih mjera bilo je uključeno ukupno 40 policijskih službenika, 30 vatrogasaca, 22 pripadnika HGSS-a uz korištenje dronova i dva psa tragača", piše policija.

Policija je isprva pisala da je vozač nakon što je prouzročio prometnu nesreću napustio mjesto događaja i da ga, osim za izazivanje nesreće, tereti i za nepružanje pomoći.

Sestra pronašla čarapu

"Mi smo vidjeli na portalu i tamo smo prepoznali auto. Onda smo kontaktirali s jednim policajcem koji je rekao da sumnja da je on", rekla je njegova sestra za RTL Danas. Obitelj je nakon nesreće odmah zvala na njegov mobitel, no on je bio isključen. "Mi ćemo se uključiti svi, tražit ćemo što više ljudi, prijatelja, rodbine, da više okončamo to", dodala je sestra.

Potresena baka priča da je mladićeva sestra išla okolo i dozivala ga, no ništa. "Našla je jutros kada je išla kod pruge jednu čarapu", kaže baka, dodajući da su sigurni da je to njegova čarapa.

Suvozač koji je bio s njim u automobilu još je u bolnici. Ima teške tjelesne ozljede, no izvan je životne opasnosti. "Hospitaliziran je na odjelu traumatologije, njegovo stanje je stabilno, no izvan je životne opasnosti", rekao je liječnik, dodajući da je od početka pri svijesti i da je dobrog općeg stanja.

Obitelj se boji najgoreg i ne vjeruju da se negdje skriva. U tom slučaju mu poručuju da se javi, sve je rješivo. "Nema se od čega skrivati", rekla je njegova sestra.