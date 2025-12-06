TRAJE POTRAGA Načelnik policije: "Obitelji iz Međimurja zatražile su zaštitu, evo iz čega je pucao"

I mi i Slovenci i dalje poduzimamo mjere traganja, na terenu je i interventna i temeljna policija, potvrdio je za 24sata informaciju Miljenko Vrbanec, načelnik Policijske postaje Mursko Središće.

- Mi moramo povezati počinitelja kaznenog djela koji se udaljio, mjesto kaznenog djela s kaznenim djelom. Procesno-pravno moramo povezati počinitelja s izvršenjem kaznenog djela. Očevid je napravljen, pronađena su zrna čahure, sada moramo pronaći njega i oružju - rekao nam je Vrbanec.

Dodaje i kako je počinitelj koristio oružje koje građanima nije dostupno, odnosno kojeg građani ne smiju imati.

- Možemo reći da je riječ o pušci, vjerojatno se radi o vojnom vatrenom oružju - rekao je načelnik policijske postaje.

Potvrdio je također informaciju i kako policijski službenici rade mjere zaštite određenog broja ljudi.

- Pošto počinitelja još nismo pronašli obitelji su izrazile bojazan da bi on i njima mogao učiniti nešto nažao i za to vrijeme dok se on ne pronađe vršit ćemo pojačane mjere zaštite svih onih koji smatraju da bi im počinitelj mogao učiniti nešto nažao - govori prvi čovjek policije u Murskom Središću.

Zaključio je i kako je vozilo, kojim je počinitelj pobjegao, a koje je pronađeno u Sloveniji, vraćeno u Hrvatsku te kako je nad njim također napravljen očevid.

Podsjetimo, Josip Oršuš (40) za kojim policija traga je u naselju Sitnice kod Murskog Središća pucao u 28-godišnjakinju i 29-godišnjakinju, a prema pisanju lokalnih medija, riječ je o sestrama od kojih je mlađa, trudna majka troje djece, umrla u Županijskoj bolnici Čakovec. Druga je žena zadobila teške ozljede opasne po život.

Policija iz nekoliko desetaka kilometara udaljene Murske Sobote priopćila je da je Oršuš visok između 175 i 180 centimetara, mršav te je nosio crnu jaknu, tamnosive hlače i svjetlosive tenisice. Upozorila je kako je 40-godišnjak iz Piškorovca vjerojatno naoružan vatrenim oružjem, piše 24sata.

Slovenska policija u petak je na području Slovenije, kod mjesta Raskrižje, pronašla osobni automobil kojim je Oršuš pobjegao. Također, u popodnevnim satima zakazana konferencija za medije slovenske policije na ovu temu.