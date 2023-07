TRAJE JOŠ TRI DANA: U Kaštel Novome otvorena manifestacija Nostalgija, pogledajte kako je bilo sinoć

Nekoliko dana prije službenog otvaranja Kaštelanskog kulturnog ljeta, Turistička zajednica grada Kaštela u suradnji s udrugom Šušur, a pod pokroviteljstvom Grada Kaštela, Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstva EU fondova, Ministarstva turizma i poljoprivrede te tvrtke Cemex već tradicionalno organizira ovu manifestaciju.

Samom otvaranju manifestaciji prethodio je defile Kaštelanskih mažoretkinja i glazbara HGD ''Biranj'' preko donjokaštelanske rive, a svi posjetitelji mogli su razgledati štandove, na kojima su izloženi tradicijski suveniri te degustirati pokoju autohtonu deliciju.

Nakon uvodnog dijela cijeli program manifestacije prebačen je na novsko brce gdje se u publici tražila stolica više. Ovogodišnja Nostalgija započela je modnom revijom na kojoj su osim posjetitelja nazočiili Nada Maršić, direktorica TZ Kaštela, Antonia Kljaić, pročelnica UUpravnog odjela za društvene djelatnosti, Matea Dorčić, pročelnica Upravnog odjela za turizam pomorstvo SD županije, Milivoj Bratinčević, predstavnik iz Uprave za otoke te Sandra Zokić, ravnateljica Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede.

GALERIJA Kliknite za pregled

"Ovom manifestacijom njegujemo sve ono šta želimo sačuvati u našim Kaštelima. Drago mi je vidjeli mnoštvo obrtnika na rivi koji su izložili svoje proizvode, čime smo mi u ministarstvu jako ponosni jer želimo sačuvati naše tradicijske obrte", kazala je Sandra Zokić.

"Ovakvi događaji su jako važni za našu županiju, naše Ministarstvo uvijek podržava ovakve manifestacije koje potiču dolazak turista van sezone te daju jedan primjer održivog turizma. U Kaštelima je jako dobra suradnja TZ sa lokalnom zajednicom i županijom, a posebno me veseli sajam tradicijski obrta", kazala je Dorčić.

Modnu reviju prvi su otvorili najmlađi članovi KUD-a Ante Zaninović izašavši na pistu u tradicijskim nošnjama, nakon njih svoje kreacije pokazale su učenice Obrtničke škole Split koje su uz pomoć svoje mentorice izradile kolekciju pod nazivom ''Ritam nabora''. One su, također, predstavile kolekciju ''Omiške gusarice''. Mališani iz dječjeg vrtića Kaštela i KUD Pleter iz Dugopolja ponosno su pokazali nošnje dalmatinske Zagore, a članovi KUD-a Putalj predstavili su nošnje Posavine. Polaznice škole Callegari predstavile su kolekciju inspiriranu ''Juditom'', a poznati hrvatski novinar Šime Kovačević predstavio je svoju kolekciju pod nazivom ''Life is too short to wear boring chlotes''.

Za glazbeni dio ove manifestacije bili su zaduženi Nedo Kovačev i Rovinježovi, klapa Geta iz Orebića, klapa sv. Jeronim te Kaštelanke iz KUD- a Putalj. Kako bi sve bilo u duhu i tradiciji Kaštela, prošlogodišnji pobjednici showa ''Ples sa zvijezdama'' Ivan Jarnec i Paula Tonković obučeni u kostim Miljanka i Dobrile otplesali su koreografiju na poznate taktove pjesme ''Ružo moja crvena''. Sami kraj bio je rezerviran za KUD 7 Kaštela koji su nas počastili izvedbom završnog kola iz opere ''Ero s onoga svijeta ''. Nostalgija traje i naredna tri dana , a večeras nas na brcu u Novom očekuje Večer duhovnih šansona te proslava zaštitnika Kaštel Novog.